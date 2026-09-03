/Janmashtami 2026: पूतना का वध से लेकर ब्रह्मांड दर्शन तक... श्रीकृष्ण की वो 3 लीलाएं, जो भक्त को भगवान से जोड़ती हैं!

कथा है कि कान्हा जी और बलराम जी ग्वालों के साथ खेल रहे थे. तभी कान्हा ने मिट्टी उठाकर खा ली. इस बात की शिकायत बलराम जी ने मां यशोदा से कर दी. जिस पर मैया ने कान्हा जी को जल्दी से मुंह खोलने के लिए कहा ताकि वो मिट्टी को उनके मुख से निकाल सकें. मैया के बार-बार कोशिश करने पर कान्हा जी ने अपना मुख खोल दिया. कान्हा जी ने जैसे ही मुख खोला तो योशादा जी मूर्छित हो गईं. हुआ ये कि कान्हा जी के मुख में यशोदा मइया को पूरा ब्रह्मांड दर्शन हो गया था. सूर्य-चंद्रमा, ग्रह-नक्षत्र, तीनों लोग अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप से लेकर पर्वत, समुद्र समेत समस्त ब्रह्मांड दिख गया था. कान्हा जी की इस अद्भुत लीला से मां यशोदा ऐसी आश्चर्य चकित हुईं कि वे बेसुध होकर गिर पड़ीं और जब उनका मूर्छा टूटा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो नींद में थी और स्वप्न देख रही थीं. ऐसा कहते हैं कि बाद में उन्हें कुछ याद नहीं रहा था.