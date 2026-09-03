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Janmashtami 2026: पूतना का वध से लेकर ब्रह्मांड दर्शन तक... श्रीकृष्ण की वो 3 लीलाएं, जो भक्त को भगवान से जोड़ती हैं!

Janmashtami 2026 Katha: कृष्ण जी की बाल लीलाएं हमें बड़ी सीख देती हैं, ये ऐसी लीलाएं हैं जिन्हें जितनी गहराई से जानें, भगवान से उतना ही जुड़ाव महसूस होता है. कृष्ण जी की इन बाल लीलाओं के बारे में आइए इस लेख में में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 03, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:00 AM IST
Janmashtami 2026: पूतना का वध से लेकर ब्रह्मांड दर्शन तक... श्रीकृष्ण की वो 3 लीलाएं, जो भक्त को भगवान से जोड़ती हैं!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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