/Janmashtami 2026: पूतना का वध से लेकर ब्रह्मांड दर्शन तक... श्रीकृष्ण की वो 3 लीलाएं, जो भक्त को भगवान से जोड़ती हैं!

Janmashtami 2026 Krishna Bal Leela: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व केवल व्रत पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भक्त अपने भगवान कृष्ण से जुड़ाव को महसूस करते हैं. इस साल 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. आइए इस शुभ मौके पर श्रीकृष्ण की तीन बाल लीलाओं को याद करें जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और जीवन को जीने की नई दिशा दिखाते हैं. ये लीलाएं भक्त से भगवान को जोड़ती हैं.
पूतना वध की कथा इस तरह है कि श्रीकृष्ण के जीवित होने की सूचना मिलते ही मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण जी का अंत करने के लिए एक और योजना बनाई. कान्हा जी को मारने के लिए अपने अगले प्रयास में कंस ने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल भेजा. जहां पर पूतना ने अपना भेष बदला और कान्हा जी को अपने वक्ष से दूध पिलाने लगी. उसकी योजना थी कि वह दूध की जगह विष पिलाकर कान्हा जी को मारेगी लेकिन उसकी योजना उस पर ही भारी पड़ गई. कान्हा जी ने जैसे ही पूतना का स्तनपान किया वैसे ही पूतना का अंत हो गया. जब कृष्ण जी ने पूतना वध किया तब वे केवल 6 दिन के थे. यह कथा सिखाती है कि भगवान के सामने किसी का भी छल टिक नहीं सकता है.
कथा है कि कान्हा जी और बलराम जी ग्वालों के साथ खेल रहे थे. तभी कान्हा ने मिट्टी उठाकर खा ली. इस बात की शिकायत बलराम जी ने मां यशोदा से कर दी. जिस पर मैया ने कान्हा जी को जल्दी से मुंह खोलने के लिए कहा ताकि वो मिट्टी को उनके मुख से निकाल सकें. मैया के बार-बार कोशिश करने पर कान्हा जी ने अपना मुख खोल दिया. कान्हा जी ने जैसे ही मुख खोला तो योशादा जी मूर्छित हो गईं. हुआ ये कि कान्हा जी के मुख में यशोदा मइया को पूरा ब्रह्मांड दर्शन हो गया था. सूर्य-चंद्रमा, ग्रह-नक्षत्र, तीनों लोग अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप से लेकर पर्वत, समुद्र समेत समस्त ब्रह्मांड दिख गया था. कान्हा जी की इस अद्भुत लीला से मां यशोदा ऐसी आश्चर्य चकित हुईं कि वे बेसुध होकर गिर पड़ीं और जब उनका मूर्छा टूटा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो नींद में थी और स्वप्न देख रही थीं. ऐसा कहते हैं कि बाद में उन्हें कुछ याद नहीं रहा था.
श्रीकृष्ण की बाल लीला की कथाओं में कालिया नाग मर्दन की कथा बहुत प्रसिद्ध है. कथा है कि कालिया नाग ने यमुना नदी में वास करना शुरू कर दिया और बीतते दिन के साथ यमुना के जल को विषैला करता रहा. कालिया नाग का विष यमुना में इतना अधिक फैल चुका था कि जो भी वह जल पीता उसकी मृत्यु हो जाती है. इस तरह पशु-पक्षी मरने लगे. नदी किनारे खेलने वाले ग्वाल-बाल भी पानी को पीते तो मर जाते थे. एक दिन कन्हा जी मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे. खेलते-खेलते गेंद यमुना नदी में चली गई. जिसे निकालने के लिए कान्हा जी नदी में कूद गए. फिर क्या था पूरे यमुना पर अपना डेरा जमाने वाले कालिया नाग के साथ कान्हा जी का युद्ध हुआ. आखिर में कालिया नाग का मर्दन करते हुए श्रीकृष्म ने उसके फन पर खड़े होकर नृत्य किया. इस घटना के बाद कालिया नाग परिवार समेत यमुना छोड़कर चला गया.
(डिस्क्लेमर- त्योहार - यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)