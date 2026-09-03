/Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की पूजा में न रह जाए कोई कमी, यहां देखें शुभ मुहूर्त भोग और व्रत के जरूरी नियम

जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. साफ कपड़े पहनें.

पूजा स्थल की सफाई कर भगवान श्रीकृष्ण की नियमित पूजा और उनका ध्यान करें.

हाथ में जल, अक्षत और फूल लें व व्रत-पूजा का संकल्प करें.

रात के समय यानी निशिता काल में बाल गोपाल का जन्मोत्सव आयोजित करें.

जन्माष्टमी की पूजा के लिए थाली में सामग्री सजा लें. पीला चंदन, रोली और आचमन आदि के लिए गंगाजल रखें.

लड्डू गोपाल के भोग के लिए भी तैयारी कर लें. माखन-मिश्री, धनिये की पंजीरी आदि रखें.

भोग में चरणामृत या पंचामृत जरूर रखें. फल और मिठाई का भोग लगाएं. सभी भोग में तुलसी दल डालें.

घी का दीपक जलाएं और धूपबत्ती व कपूर भी रखें.

बांसुरी, मोर पंख और पीले फूलों भी रखें.

अब भगवान श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप करें और स्तुति गाएं

मध्यरात्रि में जन्म के समय तय मुहूर्त पर शंखनाद और घंटा-घड़ियाल बजाकर गोपाल जी का स्वागत करें.

आरती कर पूजा संपन्न करें. भजन-कीर्तन करें और कृष्ण जी की जन्मकथा सुनें सुनाएं.