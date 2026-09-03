/Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की पूजा में न रह जाए कोई कमी, यहां देखें शुभ मुहूर्त भोग और व्रत के जरूरी नियम

Janmashtami 2026 Vrat Rules: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को यानी कल इस पर्व को मनाया जाएगा. इस दिन श्रद्धालु श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करते हैं. बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल के निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी पर्व पर मन में श्रद्धाभाव, संयम और सात्विकता रखते हुए व्रत का संकल्प करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं. आइए इस लेख में जानें कि इस साल जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त क्या बन रहे हैं, पूजा विधि और व्रत के नियम क्या है.
वैदिक पंचांग के अनुसार, जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा. इसके लिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 4 सितंबर को रात 02 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 04 सितंबर को रात 12 बजकर 13 मिनट पर होगा. जन्माष्टमी पर्व पर निशिता काल में पूजा की जाती है. इस तरह जन्माष्टमी 2026 में कृष्ण जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:57 बजे से 12:43 बजे तक रहने वाला है. पूजा के लिए कुल 45 मिनट का समय मिलेगा. मध्यरात्रि का समय रात 12:20 बजे होगा. इसी समयावधि में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. चंद्रोदय रात 11:29 बजे होगा. रोहिणी नक्षत्र रात के 11:04 बजे तक होगा उसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र लग जाएगा.
जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें. साफ कपड़े पहनें.
पूजा स्थल की सफाई कर भगवान श्रीकृष्ण की नियमित पूजा और उनका ध्यान करें.
हाथ में जल, अक्षत और फूल लें व व्रत-पूजा का संकल्प करें.
रात के समय यानी निशिता काल में बाल गोपाल का जन्मोत्सव आयोजित करें.
जन्माष्टमी की पूजा के लिए थाली में सामग्री सजा लें. पीला चंदन, रोली और आचमन आदि के लिए गंगाजल रखें.
लड्डू गोपाल के भोग के लिए भी तैयारी कर लें. माखन-मिश्री, धनिये की पंजीरी आदि रखें.
भोग में चरणामृत या पंचामृत जरूर रखें. फल और मिठाई का भोग लगाएं. सभी भोग में तुलसी दल डालें.
घी का दीपक जलाएं और धूपबत्ती व कपूर भी रखें.
बांसुरी, मोर पंख और पीले फूलों भी रखें.
अब भगवान श्रीकृष्ण के मंत्रों का जाप करें और स्तुति गाएं
मध्यरात्रि में जन्म के समय तय मुहूर्त पर शंखनाद और घंटा-घड़ियाल बजाकर गोपाल जी का स्वागत करें.
आरती कर पूजा संपन्न करें. भजन-कीर्तन करें और कृष्ण जी की जन्मकथा सुनें सुनाएं.
माखन-मिश्री, पंजीरी, दूध से बनी मिठाइयां, धनिया पंजीरी, पंचामृत, माखन-शक्कर से भरे लड्डू, फल और मेवे, तुलसी दल
जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो फलाहार कर सकते हैं. केला, सेब, अनार जैसे मौसमी फल का सेवन करें.
व्रत में दही, कुट्टू का आटा और साबूदाना का सेवन करना भी सही होता है.
जन्माष्टमी व्रत पर अन्न और नमक का त्याग करें.
जन्माष्टमी के दिन लौकी, मूली, गाजर और चुकंदर जैसी चीजों का सेवन न करें.
व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी लहसुन-प्याज, मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें.
जन्माष्टमी पर अगर निर्जला व्रत रख रहे हैं तो इसके नियमों का पूरा पालन करें. इसमें पारण तक अन्न-जल ग्रहण करना वर्जित होता है.
जन्माष्टमी पर मन को शुद्ध रखें. किसी का बुरा न सोचें और न तो मन में नकारात्मकता लाएं.
(डिस्क्लेमर- त्योहार - यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)