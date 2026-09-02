Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को कर रहे हैं विराजमान? स्नान-श्रृंगार से लेकर रात्रि शयन तक जान लें सेवा की पूरी विधि

जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को कर रहे हैं विराजमान? स्नान-श्रृंगार से लेकर रात्रि शयन तक जान लें सेवा की पूरी विधि

Janmashtami 2026 Laddu Gopal Ki Seva Niyam: इस जन्माष्टमी पर अगर आप अपने घर लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो इस बारे में आपको जान लेना चाहिए कि आखिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें. आइए जानें स्नान-श्रृंगार, भोग से लेकर रात्रि शयन की संपूर्ण विधि क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 02, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:43 AM IST
जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को कर रहे हैं विराजमान? स्नान-श्रृंगार से लेकर रात्रि शयन तक जान लें सेवा की पूरी विधि
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिका में भारतीय बंदे ने Tesla Cybertruck को बना डाला देसी ट्रक, फोटो हो गया वायरल
2
3
4
5