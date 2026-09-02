/जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को कर रहे हैं विराजमान? स्नान-श्रृंगार से लेकर रात्रि शयन तक जान लें सेवा की पूरी विधि

Laddu Gopal Sthapana Vidhi In Hindi: भाद्रपद महीने में वैसे तो कई पर्व पड़ते हैं लेकिन इनमें से एक पर्व हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जिसका इंतजार हर श्रीकृष्ण भक्त को होती है. भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधान से मनाया जाता है. इस पर्व पर कुछ लोग सेवा और भक्ति की भावना के साथ अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं. लेकिन उन्हें ये जानकारी ही नहीं होती की लड्डू गोपाल को कैसे विराजमान करें, स्नान-श्रृंगार से लेकर , भोग और रात्रि शयन तक, सेवा के नियम क्या हैं. इस साल 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जन्माष्टमी से पहले जान लें कि किस तरह से भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को घर में विराजमान करें और उनकी सेवा के नियम क्या हैं.
कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह स्नान-ध्यान करें. सूर्योदय होते ही सूर्य देव को अर्घ्य दें. अब मंदिर या पूजा स्थान की साफ-सफाई कर लें. गंगाजल छिड़ककर स्थान को शुद्ध और पवित्र कर लें. अब लड्डू गोपाल को घर लेकर आएं. घर के मंदिर में वास्तु के अनुसार लड्डू गोपाल को विराजमान करें, इसके लिए उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा सबसे सही दिशा मानी गई है. सिंहासन को साफ करें और इसी दिशा में रखें. ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल को घर लाते समय मन में सेवा-भक्ति के साथ ही सकारात्मक और सात्विक भावना रखें. घर के माहौल को शांत रखकर लड्डू गोपाल का स्वागत करें. मन में श्रद्धा भाव बनाए रखें.
स्थापना के दिन लड्डू गोपाल को सामान्य स्नान कराएं, बल्कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराएं. इसके बाद साफ जल से स्नान कराएं. अब नया और पीले रंग के कपड़े पहनाएं. गोपाल जी को चंदन का तिलक करें और बांसुरी धारण करवाएं. मोरमुकुट पहनाएं. इत्र लगाएं. इस तरह गोपाल जी के श्रृंगार को पूरा करें. ध्यान रहे गोपाल जी के लिए मुलायम कपड़े ही चुनें. श्रृंगार करने के बाद गोपाल जी को सिंहासन पर विराजमान कर दें.
देसी घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से आरती करें. कृष्ण चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें. भोग में माखन-मिश्री और दूध अर्पित करें. खीर, ताजे फल और पंचामृत भी भोग में अर्पित करें. गोपाल जी को जब भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें. मान्यता अनुसार तुलसी जी के बिना गोपाल जी भोग नहीं ग्रहण करते हैं. आरती के बाद भक्तों में प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण कर जन्माष्टमी का व्रत पूरा करें.
जन्माष्टमी के बाद नियमित सेवा करें तो इसका ध्यान रखें कि दिन की सेवा के बाद जब रात में सोने जाएं तो उससे पहले लड्डू गोपाल को जरूर सुलाएं. इसके लिए सबसे पहले गोपाल जी को हल्के वस्त्र पहनाएं और फिर बिस्तर या पालने में लिटा दें. इसके बाद थपकी लगाएं और प्रार्थना करें की हे गोपाल जी अब सो जाइए. शयन कराने की इस पूरी विधि के बाद ही खुद सोने जाएं. अब सुबह फिर से अभिषेक से शुरू कर शयन तक की सेवा के चक्र को पूरा करें. तब जाकर घर में गोपाल जी को स्थापित करने की विधि और नियमित सेवा की विधि पूरी होगी.
घर में जैसे ही लड्डू गोपाल को विराजमान करें वैसे ही तामसिक भोजन करना बंद कर दें.
जिस घर में लड्डू गोपाल हों, वहां के वातावरण सात्विक रखें. गाली गलौच न करें या ।
प्रभु को अकेला ना छोड़ें, उनका घर के बच्चे की तरह ध्यान रखें.
घर के मंदिर की हर साफ-सफाई करने के बाद ही लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करें. मंदिर को गंगाजल छुड़कर शुद्ध करें.
सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाएगी और सेवा का फल भी प्राप्त नहीं होगा.
धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, उस घर में हमेशा सुख-शांति का माहौल बना रहता है. परिवार की समस्याओं का अंत होने लगता है और घर के सदस्यों की तेजी से तरक्की होती है. ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए. उन्हें घर का स्वामी और घर का बच्चा मानकर सेवा करनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर- त्योहार - यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)