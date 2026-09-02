/जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को कर रहे हैं विराजमान? स्नान-श्रृंगार से लेकर रात्रि शयन तक जान लें सेवा की पूरी विधि

Laddu Gopal Sthapana Vidhi In Hindi: भाद्रपद महीने में वैसे तो कई पर्व पड़ते हैं लेकिन इनमें से एक पर्व हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जिसका इंतजार हर श्रीकृष्ण भक्त को होती है. भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधान से मनाया जाता है. इस पर्व पर कुछ लोग सेवा और भक्ति की भावना के साथ अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं. लेकिन उन्हें ये जानकारी ही नहीं होती की लड्डू गोपाल को कैसे विराजमान करें, स्नान-श्रृंगार से लेकर , भोग और रात्रि शयन तक, सेवा के नियम क्या हैं. इस साल 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा. ऐसे में आइए जन्माष्टमी से पहले जान लें कि किस तरह से भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को घर में विराजमान करें और उनकी सेवा के नियम क्या हैं.