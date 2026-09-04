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इस जन्माष्टमी श्रीकृष्ण को थोड़ा और जानिए, इन 5 बड़ी भ्रांतियों के पीछे का सच चौंका देगा

janmashtami 2026: भगवान कृष्ण से जुड़े कई मिथक हैं जिनकी सच्चाई लोगों को नहीं पता. आइए जन्माष्टमी के इस शुभ मौके पर कृष्ण जी से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को तोड़ें और कृष्ण जी को थोड़ा और जानने की कोशिश करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 04, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:00 AM IST
इस जन्माष्टमी श्रीकृष्ण को थोड़ा और जानिए, इन 5 बड़ी भ्रांतियों के पीछे का सच चौंका देगा
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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