/इस जन्माष्टमी श्रीकृष्ण को थोड़ा और जानिए, इन 5 बड़ी भ्रांतियों के पीछे का सच चौंका देगा

Janmashtami 2026 Vrat Rules: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को यानी आज बड़े ही धूमधाम से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन भक्त श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और उनके निमित्त व्रत का संकल्प करते हैं. पंचांग के अनुसार, जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त निशिता काल में रात के 11:57 बजे से रात के 12:43 बजे तक रहने वाला है. जन्माष्टमी पर्व एक ऐसा मौका होता है जब हम अपने भगवान को थोड़ा और जान सकते हैं.
इस बात पर आपने भी कभी गौर किया होगा कि श्रीकृष्ण की लीलाओं के पीछे कई भ्रांतियां फैली हुई हैं. भगवान कृष्ण से जुड़ी ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है. ध्यान दें समय के साथ भगवान कृष्ण को लेकर कई भ्रांतियां फैलती रही हैं. जैसे क्या राधा जी के साथ कृष्ण जी का विवाह हुआ था, कई भ्रांतियां तो श्रीकृष्ण की 16 हजार रानियां होने को लेकर भी हैं. मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से लंबे समय तक जुड़े रहे पंडित श्रीधर चतुर्वेदी जी ने कृष्ण जी से जुड़ी भ्रांतियों पर बात की और कई जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं. आइए इस जन्माष्टमी पर अपने भगवान कृष्ण से जुड़ी भ्रांतियों को तोड़ कर सच तक पहुंचें.
ऐसा भ्रांति फैली हुई है कि राधा जी कल्पना मात्र हैं लेकिन पंडित श्रीधर चतुर्वेदी बताते हैं कि सत्य यह है कि राधा जी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त और उनकी प्रेमिका भी थीं. ब्रज मंडल से लेकर कुरुक्षेत्र तक राधा जी ही भगवान कृष्ण की आराध्यशक्ति थीं.
राधा जी और कृष्ण जी के विवाह को लेकर कई मिथ फैले हुए हैं. कुछ लोग मानते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ तो कुछ लोग मानते हैं दोनों का विवाह हुआ है. लेकिन सच क्या है? पंडित श्रीधर चतुर्वेदी बताते हैं कि संकेत वन में राधा-कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ. दोनों का विवाह युमना नदी के पार भांदीरवन में हुआ. इस विवाह को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने संपन्न करवाया था. राधा-कृष्ण का यह विवाह कंस वध के पहले ही संपन्न हो चुका था. इस सबंध में पद्म पुराण, स्कंध पुराण से लेकर नारद पुराण में कई जगह वर्णन मिलता है.
कृष्ण जी की 16 हजार रानियां होने पर भी समय-समय पर चर्चा होती रही है. पंडित श्रीधर चतुर्वेदी इस बारे में बताते हैं कि यह बात तब की है जब कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए थे. तब उनका विवाह देवी रुक्मणि से हुआ. बाद में देवी रुक्मणि समेत भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हुईं. अब आती है 16 हजार रानियों के होने को लेकर भ्रम. तो सच्चाई ये है कि प्राग्ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था. वह इतना क्रूर था कि उसने कई राजाओं और महर्षियों की 16,100 कन्याओं को बंधक बना लिया था. इस बारे में जब श्रीकृष्ण को जानकारी मिली तो उन्होंने नरकासुर से युद्ध कर सभी 16 हजार कन्याओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई. उन सभी कन्याओं के परिजन मारे गए थे. वो सभी जातीं तो कहां जातीं. ऐसे में सभी 16 हजार कन्याओं ने भगवान कृष्ण से विनती की कि वे उन्हें अपनी शरण में लें. ऐसे में कन्याओं की मर्यादा बनाए रखने के लिए भगवान कृष्ण ने 16 हजार रूप प्रकट होकर सभी कन्याओं से विवाह किया.
एक बहुत ही प्रचलित भ्रांति है कि अगर श्रीकृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध को रोक सकते थे. हालांकि, माता गांधारी ने भी कृष्ण जी को इसी कारण वंश के नाश होने का श्राप दिया क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि कृष्ण जी चाहते तो यह भीषण युद्ध रुक सकता था. लेकिन सच क्या है? पंडित श्रीधर चतुर्वेदी बताते हैं कि भगवान ने महाभारत युद्ध की लीला ही इसलिए रची थी कि दूराचारियों और अधर्मियों का नाश हो, जिससे भूमि का भार कम हो पाए. समाज और मानवता की भलाई के लिए महाभारत युद्ध का होना जरूरी था ताकि धरती पर धर्म का वास हो सके.
एक भ्रांति ये भी है कि क्या भगवान कृष्ण अपने पूरे जीवनकाल में कभी वृद्ध नहीं हुए. इसके पीछे का सच क्या है? दरअसल, जब तक भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर वास किया तब तक उनकी आयु 125 साल की हो चुकी थी. लेकिन तब भी वे शारीरिक रूप से वृद्ध नहीं हुए. किशोर अवस्था में ही रहे. श्रीकृष्ण सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं बल्कि अनादि हैं. उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए सारे खेल किए, सारी लीलाएं कीं और जब समय आया तो अपने धाम को प्रस्थान कर गए.
(डिस्क्लेमर- त्योहार - यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)