/इस जन्माष्टमी श्रीकृष्ण को थोड़ा और जानिए, इन 5 बड़ी भ्रांतियों के पीछे का सच चौंका देगा

कृष्‍ण जी की 16 हजार रानियां होने पर भी समय-समय पर चर्चा होती रही है. पंडित श्रीधर चतुर्वेदी इस बारे में बताते हैं कि यह बात तब की है जब कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए थे. तब उनका विवाह देवी रुक्‍मणि से हुआ. बाद में देवी रुक्‍मणि समेत भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हुईं. अब आती है 16 हजार रानियों के होने को लेकर भ्रम. तो सच्चाई ये है कि प्राग्ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था. वह इतना क्रूर था कि उसने कई राजाओं और महर्षियों की 16,100 कन्याओं को बंधक बना लिया था. इस बारे में जब श्रीकृष्ण को जानकारी मिली तो उन्होंने नरकासुर से युद्ध कर सभी 16 हजार कन्याओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई. उन सभी कन्याओं के परिजन मारे गए थे. वो सभी जातीं तो कहां जातीं. ऐसे में सभी 16 हजार कन्याओं ने भगवान कृष्ण से विनती की कि वे उन्हें अपनी शरण में लें. ऐसे में कन्याओं की मर्यादा बनाए रखने के लिए भगवान कृष्ण ने 16 हजार रूप प्रकट होकर सभी कन्याओं से विवाह किया.