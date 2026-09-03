/जन्माष्टमी के दिन किन लोगों को नहीं रखना चाहिए उपवास और क्या हैं पूजा करने का सही नियम?

हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. इस पावन अवसर को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्मदिवस होता है, इसी कारण से इस दिन व्रत रखने का खास धार्मिक महत्व है.
इस पावन अवसर पर ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं. शास्त्र और स्वास्थ्य एक्सपर्ट कुछ लोगों को व्रत रखने से मना करते हैं. आज हम आपको इस खबर में इसकी पूरी जानकारी देंगे कि किसे व्रत रखना चाहिए और किसे नहीं. साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन पूजा के जरूरी नियम क्या होते हैं.
जन्माष्टमी की बात करें तो ये सनातन धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. शास्त्रों के मुताबिक इस दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से घर में खुशहाली आती है.
धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भक्ति करने के लिए शरीर का स्वस्थ और अनुकूल होना सबसे पहली जरूरत है. अगर शरीर स्वस्थ न हो तो केवल पूजा-पाठ करना ही उत्तम माना जाता है, जबरन भूखे रहकर व्रत रखना फलदायी नहीं होता है.
धार्मिक मान्यताओं और सेहत के लिहाज से कुछ लोगों को उपवास से परहेज करना चाहिए:
गर्भवती महिलाएं: डॉक्टर कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु के पोषण और मां की सेहत के लिए भूखा रहना बिलकुल भी सही नहीं है. ऐसी महिलाएं केवल भगवान की सेवा और भजन कर सकती हैं.
बुजुर्ग लोग: डॉक्टर कि माने तो शारीरिक कमजोरी और ढलती उम्र के कारण बुजुर्गों को व्रत नहीं रखना चाहिए.
गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति: डॉक्टर कहते हैं कि जिन्हें शुगर, बीपी या अन्य बीमारियां हैं, वे लगातार दवाएं लें और व्रत न ही रखें तो बेहतर है.
1- जन्माष्टमी के लिए अगर आप उपवास रख रहे हैं, तो इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें
2- व्रत के दौरान अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल और तामसिक भोजन का सेवन न करें.
3- पूजा या उपवास के समय काले रंग के कपड़े न पहनें, लाल या पीले वस्त्र धारण करें.
4- दिनभर मन में शांत भाव रखें, किसी पर गुस्सा या विवाद करने से बचें.
5- पूरे दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का ईमानदारी से पालन करें.
पूजा के समय सबसे पहले लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं. इसके बाद उन्हें सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाएं. फिर देसी घी का दीपक जलाकर कान्हा जी की आरती करें.
भोग में माखन-मिश्री, धनिया की पंजीरी और फल अर्पित करें. ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है.
शास्त्रों का साफ संदेश है कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, शारीरिक कष्ट के नहीं. अगर आप सेहत की वजह से उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो मन में कोई मलाल न रखें.
आप केवल कान्हा जी का नाम जप, आरती और दर्शन करके भी उतना ही पुण्य कमा सकते हैं. इस प्रकार आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जन्माष्टमी का पावन पर्व मना सकते हैं.