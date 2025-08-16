Janmashtami Upay: जन्माष्टमी का दिन और इस दिन कान्हा के लिए व्रत रखना बेहद अहम है. इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन कुछ उपाय करना हर मनोकामना पूरी करवा सकता है. साथ ही बिना व्रत किए भी पूरा फल मिलेगा.
Janmashtami Vrat Upay: 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है. कान्हा के भक्त व्रत-उपवास रख रहे हैं, जन्माष्टमी मनाने के लिए ढेरों तैयारियां कर रहे हैं. जन्माष्टमी के लिए सजावट, कान्हा का विशेष श्रृंगार, उनके प्रिय भोग बना रहे हैं. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन के लिए धर्म-ज्योतिष में उपाय भी बताए गए हैं. ये उपाय करना बहुत शुभ फल देता है. कान्हा की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साथ ही जो लोग किसी कारणवश जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें बिना व्रत किए भी व्रत के बराबर पुण्य फल दिलाते हैं. जानिए जन्माष्टमी के उपाय -
जन्माष्टमी के उपाय
आर्थिक संकट से निजात पाने का उपाय - जन्माष्टमी के दिन राधा-कृष्ण मंदिर जाकर भगवान श्रीकृष्ण जी को अपने हाथों से बनाकर पीले फूलों की माला अर्पित करें. साथ ही अष्ट दशाक्षर मंत्र - ‘क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा.‘ का जाप करें. इससे आर्थिक तंगी दूर होगी.
व्रत ना कर पाएं तो करें ये उपाय - यदि किसी कारण के चलते जन्माष्टमी व्रत इस बार नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराना चाहिए. वरना किसी जरूरतमंद को इतना पैसा या भोजन दान करें कि वो 2 वक्त खा सके. इससे व्रत के बराबर पुण्य मिलता है.
दौलत-शोहरत पाने का उपाय - जीवन में अपार धन-दौलत के साथ शोहरत भी पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई दान करें. साथ ही जन्मााष्टमी की रात को कृष्ण जन्म के समय - ‘क्लीं कृष्णाय स्वाहा.' मंत्र का जाप करें. धन और यश बढ़ता जाएगा.
दुख-कष्ट से निजात पाने का उपाय - किसी भी तरह का दुख या परेशानी है तो जन्माष्टमी के दिन गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें.
