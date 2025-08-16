Top Bhajan Lyrics Lord Krishna: भजन-कीर्तन करना भगवान की भक्ति करने का बहुत अच्‍छा जरिया होता है. आज 16 अगस्‍त, शनिवार को जन्‍माष्‍टमी है, इस दिन रात को 12 बजे जन्‍माष्‍टमी पूजा की जाती है. साथ ही सुबह से ही भगवान कृष्‍ण के भजन सुने जाते हैं. राधा-कृष्‍ण के ये मनमोहक भजन सुनकर आप उनकी भक्ति में डूब जाएंगे. यहां देखें भगवान श्रीकृष्ण के सुमधुर भजनों की लिरिक्स.

1- छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,

छोटो सो मेरो मदन गोपाल !

आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल,

बीच में मेरो मदन गोपाल !

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,

छोटो सो मेरो मदन गोपाल !!

कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल,

श्याम वरण मेरो मदन गोपाल !

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,

छोटो सो मेरो मदन गोपाल !!

घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल,

माखन खावे मेरो मदन गोपाल !

छोटी-छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,

छोटो सो मेरो मदन गोपाल !!

छोटी छोटी लकुटी छोले छोटे हाथ,

बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल !

छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,

छोटो सो मेरो मदन गोपाल !!

छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग,

रास राचावे मेरो मदन गोपाल !

छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल,

छोटो सो मेरो मदन गोपाल !!

2- सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया

सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया,

एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा,

तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया,

सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।

एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी

तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया

सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।

एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रूकमण खड़ी,

तीसरा मीरा का आना दिल दीवाना हो गया

सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।

सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया,

एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा,

तीसरा नज़रें मिलाना दिल दीवाना हो गया,

सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।

3- कौन कहता हे भगवान आते नहीं

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

कौन कहता हे भगवान आते नहीं,

तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं ।

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

कौन कहता है भगवान खाते नहीं,

बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं ।

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

कौन कहता है भगवान सोते नहीं,

माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं ।

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

कौन कहता है भगवान नाचते नहीं,

गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं ।

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

नाम जपते चलो काम करते चलो,

हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो ।

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

याद आएगी उनको कभी ना कभी,

कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ।

अच्चुतम केशवं कृष्ण दामोदरं,

राम नारायणं जानकी बल्लभम ।

4- कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा

कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा,

वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा !!

गोकुल में आया मथुरा में आ,

छवि प्यारी प्यारी कहीं तो दिखा,

अरे साँवरे देख आ के ज़रा,

सूनी सूनी पड़ी है तेरी द्वारिका,

कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा !!

जमुना के पानी में हलचल नहीं,

मधुबन में पहला सा जलथल नहीं,

वही कुंज गलियाँ वही गोपियाँ,

छनकती मगर कोई गागर नहीं,

कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा !!

कोई तेरी गैयाँ का वाली नहीं,

अमानत यह तेरी संभाली नहीं,

कई कंस भारत मे पैदा हुए,

कपट से कोई घर भी खाली नहीं,

कन्हैया कन्हैया, तुझे आना पड़ेगा !!

कन्हैया कन्हैया, तुझे आना पड़ेगा,

वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा !!

5- मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है

मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,

करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है !

पतवार के बिना ही, मेरी नाव चल रही है,

हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है,

करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है !

तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है,

किसी और चीज की, अब दरकार ही नहीं है,

तेरे साथ से गुलाम, अब गुलफाम हो रहा है !

मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं,

टूटी हुयी वाणी से, गुणगान कैसे गाऊं,

तेरी प्रेरणा से ही, सब ये कमाल हो रहा हैं !

मुझे हर कदम कदम पर, तूने दिया सहारा,

मेरी ज़िन्दगी बदल दी, तूने करके एक इशारा,

एहसान पे तेरा ये, एहसान हो रहा है !

तूफ़ान आंधियों में, तूने ही मुझको थामा,

तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा,

तेरे करम से अब ये, सरेआम हो रहा है !

मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,

करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है !

6- किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए

किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,

जुबां पे राधा राधा राधा नाम हो जाए…

जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है,

जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है,

तो गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है,

किशोरी कुछ ऐसा………

जुबां पे राधा राधा राधा नाम हो जाए…

तुम अपने भक्तो पे कृपा करती हो श्री राधे,

उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे,

तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए,

किशोरी कुछ ऐसा………

जुबां पे राधा राधा राधा नाम हो जाए…

गर तुम न करोगे तो कृपा कौन करेगा,

गर तुम न करोगे तो कृपा कौन करेगा,

गर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा,

किशोरी कुछ ऐसा………

जुबां पे राधा राधा राधा नाम हो जाए…

7- राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया !!

राधे रानी पनघट पर जब जावें,

तब तब राधे बोलो मेरे भैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया !!

जब राधे रानी शीश मटकी धारे,

तब तब राधे राधे बोलो मेरे भैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया !!

जब राधे रानी पग पायल बांधे,

तब तब राधे राधे बोलो मारे भैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया !!

जब राधे रानी माथे बिंदिया धारें,

तब तब राधे राधे बोलो मेरे भैया,

राधे राधे बोलो तब आएंगे कन्हैया !!

8- श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

हे नाथ नारायण...॥

पितु मात स्वामी, सखा हमारे,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

हे नाथ नारायण...॥

॥ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी...॥

बंदी गृह के, तुम अवतारी

कही जन्मे, कही पले मुरारी

किसी के जाये, किसी के कहाये

है अद्भुद, हर बात तिहारी ॥

है अद्भुद, हर बात तिहारी ॥

गोकुल में चमके, मथुरा के तारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

पितु मात स्वामी, सखा हमारे,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

अधर पे बंशी, ह्रदय में राधे

बट गए दोनों में, आधे आधे

हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल

सदैव भक्तों के, काम साधे ॥

सदैव भक्तों के, काम साधे ॥

वही गए वही, गए वही गए

जहाँ गए पुकारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा॥

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

पितु मात स्वामी सखा हमारे,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

गीता में उपदेश सुनाया

धर्म युद्ध को धर्म बताया

कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा

यह सन्देश तुम्ही से पाया

अमर है गीता के बोल सारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

श्री कृष्णा गोविन्द हरे मुरारी,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

पितु मात स्वामी सखा हमारे,

हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बंधू सखा त्वमेव

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव

त्वमेव सर्वं मम देव देवा

॥ श्री कृष्णा गोविन्द हरे मुरारी...॥

राधे कृष्णा राधे कृष्णा

राधे राधे कृष्णा कृष्णा ॥

राधे कृष्णा राधे कृष्णा

राधे राधे कृष्णा कृष्णा ॥

हरी बोल, हरी बोल,

हरी बोल, हरी बोल ॥

राधे कृष्णा राधे कृष्णा

राधे राधे कृष्णा कृष्णा

राधे कृष्णा राधे कृष्णा

राधे राधे कृष्णा कृष्णा ॥

