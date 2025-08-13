Dahi Handi Kab Hai 2025: जन्‍माष्‍टमी पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. जन्‍माष्‍टमी की आधी रात को भगवान कृष्‍ण का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है और फिर अगले दिन जगह-जगह गोविंदा दही हांडी फोड़ते हैं. इस साल ऐसा संयोग बना है कि जन्‍माष्‍टमी और दही हांडी पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा.

जन्‍माष्‍टमी 2025 कब है?

भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को हुआ था. साल 2025 में जन्‍माष्‍टमी तिथि का 15 अगस्‍त शुक्रवार की रात 11 बजकर 48 बजे से शुरू हो रही है और इसका समापन शनिवार की रात करीब साढ़े 9 बजे हो रहा है. चूंकि जन्‍माष्‍टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाई जाती है और 15 अगस्‍त की रात अष्‍टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र नहीं है, इसलिए उदयातिथि के आधार पर 16 अगस्‍त को जन्‍माष्‍टमी मनाई जाएगी. 16 अगस्‍त को रात 12 बजकर 5 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक जन्‍माष्‍टमी मनाने का शुभ मुहूर्त रहेगा. हालांकि इस समय भी रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा, बल्कि कुछ देर बाद 4 बजकर 38 मिनट पर शुरू होगा.

दही हांडी कब है?



जन्‍माष्‍टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए दही हांडी पर्व मनाते हैं. इसमें गोविंदा दही, माखन, मिश्री और मिठाइयों से भरी मटकी फोड़ते हैं. दही हांडी पर्व महाराष्‍ट्र में प्रमुख तौर पर मनाते हैं यहां 100 से 150 फीट ऊंचाई पर मटकियां लटकाई जाती हैं, जिन्‍हें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर फोड़ते हैं.

दरअसल, द्वापर युग में जब भगवान कृष्‍ण ने अवतार लिया तो वे बचपन में अपने दोस्त ग्‍वालों के साथ मिलकर गांव की गोपियों के घर से माखन और दही चुराते थे. इसलिए गोपियों ने मटकियों को ऊंचे स्थान पर लटकाना शुरू किया ताकि कान्हा न पहुंच सकें. लेकिन श्रीकृष्ण और उनके दोस्त मिलकर पिरामिड बनाते और आसानी से मटकी तक पहुंच जाते. यही लीलाएं आज दही हांडी के रूप में मनाई जाती हैं.

