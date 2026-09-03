/क्या आपने भी गलत दिशा में लगाई है श्रीकृष्ण की तस्वीर? जन्माष्टमी से पहले बदल लें जगह, वरना बढ़ सकता है वास्तु दोष

हम सब त्योहारों पर अपने घर को सुंदर बनाने के लिए भगवान की तस्वीरें और मूर्तियां लाते हैं. भाद्रपद महीने की जन्माष्टमी पर घर-घर में बाल गोपाल और श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है. लोग कान्हा की सुंदर-सुंदर तस्वीरें घर में लाते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कृष्ण जी की तस्वीर लगाने की भी एक खास दिशा होती है? अगर तस्वीर गलत जगह लग जाए तो घर में तंगी और तनाव आ सकता है, वहीं सही दिशा में लगाने से सुख-समृद्धि आती है.
बाजार में श्रीकृष्ण के कई रूप मिलते हैं, लेकिन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ही फोटो चुननी चाहिए. अगर पति-पत्नी के बीच अनबन रहती है, तो बेडरूम में राधा-कृष्ण की प्यार भरी तस्वीर लगानी चाहिए.
अगर आप काफी समय से बच्चे की चाहत रख रहे हैं, तो जन्माष्टमी के दिन घर में माखन खाते हुए बाल गोपाल की फोटो लाएं. इसके अलावा घर के माहौल को खुशनुमा और शांत बनाए रखने के लिए हमेशा हंसते-मुस्कुराते कान्हा की तस्वीर ही चुननी चाहिए.
अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता या घर में बरकत नहीं हो रही है, तो गाय के साथ खड़े श्रीकृष्ण की तस्वीर लाएं. वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि कामधेनु गाय के साथ कान्हा की फोटो लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है.
ऐसी फोटो से घर की आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं और कमाई के नए रास्ते खुलने लगते हैं. परिवार के सदस्यों की तरक्की के लिए भी यह तस्वीर बहुत शुभ मानी जाती है.
वास्तु शास्त्र में भगवान की फोटो लगाने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा (जिसे ईशान कोण भी कहते हैं) को सबसे उत्तम माना गया है. इस दिशा में सबसे ज्यादा शुभ ऊर्जा होती है.
अगर इस दिशा में जगह न हो, तो आप पूर्व या उत्तर की दीवार पर भी फोटो लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि तस्वीर बहुत ज्यादा ऊपर या एकदम फर्श के पास न हो. इसे हमेशा इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि जब आप सामने खड़े हों, तो फोटो आपकी आंखों के बिल्कुल सीधे सामने रहे.
अगर आप शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में राधा-कृष्ण की फोटो लगा रहे हैं, तो उसे उत्तर-पश्चिम दिशा की दीवार पर ही लगाएं.
लेकिन यहां दो बातों का खास ध्यान रखें. पहली, फोटो कभी भी बेड के ठीक सिरहाने या पैरों की तरफ न हो. दूसरी, कमरे में लगे शीशे के ठीक सामने भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए. ऐसा होने पर वास्तु दोष लगता है और घर में झगड़े बढ़ सकते हैं.
वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है. इसलिए दक्षिण दिशा की दीवार पर कभी भी भगवान कृष्ण की तस्वीर नहीं टांगनी चाहिए, इससे घर में कंगाली आ सकती है.
इसके अलावा बाथरूम की दीवार, रसोईघर के ठीक ऊपर या घर के किसी भी गंदे कोने में ईश्वर की तस्वीर न लगाएं. ऐसा करने से शुभ फल मिलने के बजाय घर में नकारात्मकता और बीमारियां पैर पसार सकती हैं.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है. हमारा उद्देश्य पाठकों तक आसान भाषा में सही जानकारी पहुंचाना है. किसी भी बड़े वास्तु बदलाव के लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं.