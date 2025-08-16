Krishna Janmashtami 2025 Puja Ka Samay Muhurat: भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि 15 अगस्‍त, शुक्रवार की रात 11.49 बजे शुरू हो चुकी है और 16 अगस्‍त केा रात 09.34 बजे तक रहेगी. चूंकि रोहिणी नक्षत्र का संयोग 16 अगस्‍त की रात को बन रहा है इसलिए जन्‍माष्‍टमी आज 16 अगस्‍त को मनाई जाएगी. भगवान कृष्‍ण के भक्‍त आज जन्‍माष्‍टमी व्रत रख रहे हैं. साथ ही कान्‍हा का अभिषेक, श्रृंगार, विशेष पूजा-अर्चना करने और भोग लगाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं. देर रात को 12 बजे जन्‍माष्‍टमी मनाई जाएगी. दरअसल, भगवान कृष्‍ण का जन्‍म रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था इसलिए हर साल जन्‍माष्‍टमी की पूजा आधी रात को ही की जाती है.

जन्‍माष्‍टमी पूजा का शुभ मुहूर्त

इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को देर रात (यानी कि 16-17 की दरमियानी रात) 12.04 बजे से रात 12.47 बजे तक रहेगा. यानी कि भक्‍तों को कान्‍हा की पूजा करने के लिए 43 मिनट का समय ही मिलेगा. इसी दौरान कृष्‍ण ककड़ी के बीच से प्रकट होंगे.

जन्‍माष्‍टमी पर रोहिणी नक्षत्र

हालांकि इस बार अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग ठीक उस समय नहीं बन रहा है, जब पूजा की जाएगी. इसीलिए लोगों में भारी कंफ्यूजन है कि जन्‍माष्‍टमी कब मनाएं. दरअसल, रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 04.38 बजे प्रारंभ होगा और इसका समापन 18 अगस्त को तड़के 03.17 बजे होगा. लेकिन ज्‍योतिषाचार्य और पंडितों के अनुसार 16 अगस्‍त को ही जन्माष्टमी मनाना उचित रहेगा.

जन्‍माष्‍टमी क्‍यों और कैसे मनाते हैं?

भगवान कृष्‍ण के जन्‍मदिवस की तिथि के दिन जन्‍माष्‍टमी पर्व मनाया जाता है. यह उनकी लीलाओं को याद करने और उनकी विशेष पूजा करके कृपा पाने का दिन होता है.

जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्‍दी स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें. जो लोग व्रत कर रहे हैं वे कोशिश करें कि निर्जला व्रत करें, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फलाहार ही करें. ध्‍यान रहे कि इस दिन मन में सात्विक विचार रखें और सात्विक चीजें ही ग्रहण करें. फिर मध्‍यारात्रि में भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को चौकी पर पात्र रखकर उसमें विराजमान. बाल गोपाल की प्रतिमा का पहले दूध, फिर दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से स्नान कराएं. इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है. इसके बाद कान्हा को जल से स्नान कराएं. फिर कान्‍हा का नए पीतांबर वस्‍त्रों, फूलों, आभूषणों से श्रृंगार करें. इत्र लगाएं. कान्‍हा को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं. दीपक जलाएं. मनोकामना के अनुसार, मंत्र जाप करें. आरती करें. फिर सभी को प्रसाद बांटें.

