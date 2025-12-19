January 2026 festival hindu calendar : अभी खरमास चल रहा है, जो कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन खत्‍म होगा. इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं उससे पहले 3 जनवरी 2026 को पौष महीना समाप्‍त हो जाएगा. वैसे तो साल 2026 के जनवरी महीने में आधा समय खरमास के चलते शुभ कार्यों पर रोक रहेगी, वहीं बाकी समय शुक्र ग्रह अस्‍त होने के कारण शुभ-मांगलिक कामों पर रोक रहेगी. इसके बाद भी जनवरी महीने में कई व्रत-त्‍योहार मनाए जाएंगे. साथ ही माघ मेला भी इस दौरान चलेगा. प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में स्‍नान करने से व्‍यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं.

जनवरी के बड़े पर्व

मकर संक्रांति 2026 - मकर संक्रांति पर्व पूरे ही देश में मनाया जाता है. हालांकि अलग-अलग राज्‍यों में इसे मनाने के तरीके भिन्‍न-भिन्‍न हैं. इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. वहीं कुछ लोग 15 जनवरी को भी यह पर्व मान रहे हैं.

मौनी अमावस्या 2026 - माघ महीने की अमावस्‍या को माघी अमावस्‍या या मौनी अमावस्‍या कहते हैं. मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत समान हो जाता है. इसलिए इस दिन गंगास्‍नान करने से जाने-अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. माघ मेले में स्‍नान की यह प्रमुख तिथि में से एक है.

बसंत पंचमी 2026 - ज्ञानदायिनी मां सरस्‍वती की पूजा का पर्व बसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति के नवजीवन का भी प्रतीक है. इस दिन लोग वासंती रंग पहनकर विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं.

जनवरी 2026 व्रत-त्योहार लिस्‍ट

1 जनवरी 2026, गुरुवार प्रदोष व्रत

3 जनवरी 2026, शनिवार पौष पूर्णिमा

6 जनवरी 2026, मंगलवार सकट चौथ

14 जनवरी 2026, बुधवार मकर संक्रांति, पोंगल

14 जनवरी 2026, बुधवार षटतिला एकादशी

16 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि

18 जनवरी 2026, रविवार मौनी अमावस्या

23 जनवरी 2026, शुक्रवार बसंत पंचमी

25 जनवरी 2026, रविवार रथ सप्तमी

26 जनवरी, 2026, सोमवार भीष्म अष्टमी

29 जनवरी, 2026, रविवार जया एकादशी

30 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)