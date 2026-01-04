Vivah Muhurat 2026 : साल 2026 शुरू हो गया है लेकिन शादी के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है. जनवरी 2026 में विवाह मुहूर्त ही नहीं है. इसके बाद भी 4 महीने ऐसे रहेंगे, जिनमें शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है.
Vivah Date 2026 : साल 2026 शुरू हो गया है. करीब महीने भर से शादियों के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं था, लिहाजा साल 2026 की शुरुआत में ही लोग विवाह मुहूर्त खोजने लगे. लेकिन जनवरी महीना भी इस मामले में सूखा ही रहा. 14 जनवरी तक खरमास रहने के कारण और फिर शुक्र अस्त के कारण जनवरी में लगन नहीं हैं.
2026 में 5 महीने नहीं रहेंगी शादियां
जनवरी 2026 में शादी के लिए मुहूर्त नहीं है. इसके बाद चातुर्मास के 4 महीनों में भी शादियां नहीं होती हैं. सनातन धर्म के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन रहते हैं. लिहाजा इस दौरान कोई शुभ-मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. इसके अलावा बाकी के महीनों में ही शादी की डेट्स हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट -
फरवरी 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार
फरवरी 6, 2026, शुक्रवार
फरवरी 8, 2026, रविवार
फरवरी 10, 2026, मंगलवार
फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार
फरवरी 14, 2026, शनिवार
फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार
फरवरी 20, 2026, शुक्रवार
फरवरी 21, 2026, शनिवार
फरवरी 24, 2026, मंगलवार
फरवरी 25, 2026, बुधवार
फरवरी 26, 2026, बृहस्पतिवार
मार्च 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
मार्च 2, 2026, सोमवार
मार्च 3, 2026, मंगलवार
मार्च 4, 2026, बुधवार
मार्च 7, 2026, शनिवार
मार्च 8, 2026, रविवार
मार्च 9, 2026, सोमवार
मार्च 11, 2026, बुधवार
मार्च 12, 2026, बृहस्पतिवार
अप्रैल 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
अप्रैल 15, 2026, बुधवार
अप्रैल 20, 2026, सोमवार
अप्रैल 21, 2026, मंगलवार
अप्रैल 25, 2026, शनिवार
अप्रैल 26, 2026, रविवार
अप्रैल 27, 2026, सोमवार
अप्रैल 28, 2026, मंगलवार
अप्रैल 29, 2026, बुधवार
मई 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
मई 1, 2026, शुक्रवार
मई 3, 2026, रविवार
मई 5, 2026, मंगलवार
मई 6, 2026, बुधवार
मई 7, 2026, बृहस्पतिवार
मई 8, 2026, शुक्रवार
मई 13, 2026, बुधवार
मई 14, 2026, बृहस्पतिवार
जून 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
जून 21, 2026, रविवार
जून 22, 2026, सोमवार
जून 23, 2026, मंगलवार
जून 24, 2026, बुधवार
जून 25, 2026, बृहस्पतिवार
जून 26, 2026, शुक्रवार
जून 27, 2026, शनिवार
जून 29, 2026, सोमवार
जुलाई 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
जुलाई 1, 2026, बुधवार
जुलाई 6, 2026, सोमवार
जुलाई 7, 2026, मंगलवार
जुलाई 11, 2026, शनिवार
नवंबर 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
नवंबर 21, 2026, शनिवार
नवंबर 24, 2026, मंगलवार
नवंबर 25, 2026, बुधवार
नवंबर 26, 2026, बृहस्पतिवार
दिसंबर 2026 विवाह शुभ मुहूर्त
दिसंबर 2, 2026, बुधवार
दिसंबर 3, 2026, बृहस्पतिवार
दिसंबर 4, 2026, शुक्रवार
दिसंबर 5, 2026, शनिवार
दिसंबर 6, 2026, रविवार
दिसंबर 11, 2026, शुक्रवार
दिसंबर 12, 2026, शनिवार
