January mein pradosh vrat kab hai : माघ महीने का प्रदोष व्रत खास है क्‍योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है. लिहाजा यह शुक्र प्रदोष व्रत होगा. इस प्रदोष व्रत को शिव जी की पूजा में शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें. साथ ही कुछ नियमों का पालन करें. ताकि प्रदोष व्रत विधिपूर्वक पूरा हो और उसका पूरा फल मिले.

प्रदोष व्रत कब है और पूजा मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, 30 जनवरी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 9 मिनट बजे तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. चूंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए 30 जनवरी को प्रदोष व्रत माना जाएगा. प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए प्रदोष काल शाम 05:52 बजे से प्रारंभ होकर 08:26 बजे तक रहेगा. इस समय में सच्‍चे मन से महादेव की पूजा करें.

प्रदोष व्रत में क्‍या खाना चाहिए?

प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहना चाहिए और शाम को फिर से स्‍नान करके प्रदोष काल में विधि-विधान से शिव-पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए. इसके बाद सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, मेवे, साबूदाना, मखाने की खीर, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बनी चीजें, दूध से बनी मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं. ध्‍यान रखें कि इस दिन ना तो कोई अनाज खाएं और ना ही सामान्‍य नमक व लाल मिर्च का उपयोग करें. केवल सेंधा नमक ही खाएं. भोजन में किसी भी तरह की तामसिक चीज का उपयोग ना करें.

प्रदोष व्रत के दिन ना करें ये काम

प्रदोष व्रत के दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें. ना ही इस दिन बाल धोएं. वैसे तो किसी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए. लेकिन विशेष रूप से गुरुवार व्रत, एकादशी और प्रदोष व्रत के दिन बाल बिल्‍कुल ना धोएं. साथ ही प्रदोष व्रत के दिन सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, इस दिन काले, गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहनें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)