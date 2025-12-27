Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर करें ये 5 शुभ काम, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से रहेंगे खुशहाल

Jaya Ekadashi 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है. सनातन धर्म में इस दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है. शास्त्रों के अनुसार, जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है. यह व्रत न सिर्फ सुख-समृद्धि लाता है, बल्कि मृत्यु के बाद जन्म-मरण के बंधन से मुक्त कर बैकुंठ धाम की ओर ले जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस विशेष अवसर पर मां लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा पाना चाहते हैं, कुछ उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन किन कार्यों को करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी.

जया एकादशी 2026 उपाय

तुलसी पूजन और पौधारोपण- एकादशी और तुलसी का गहरा संबंध है. इस दिन घर में तुलसी का नया पौधा लगाना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. ध्यान रखें कि इसे घर की सही दिशा (उत्तर या उत्तर-पूर्व) में लगाएं. मान्यता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख-शांति बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंवले के पौधे की सेवा- धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात् वास होता है. जया एकादशी पर आंवले का पौधा लगाना या इसकी पूजा करना विष्णु जी को प्रसन्न करने का अचूक तरीका है. इसलिए जया एकादशी के दिन घर में आवंले का पौधा लगाएं.

उत्तर दिशा में गेंदे का पौधा- अगर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाना चाहते हैं, तो इस दिन घर की उत्तर दिशा में गेंदे के फूलों का पौधा लगाएं. ऐसा करने से ना सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि कई गंभीर वास्तु दोष भी दूर होंगे.

पीले रंग का ध्वज- ज्योतिष गणना के अनुसार, एकादशी के दिन घर की छत पर पीले रंग का झंडा (ध्वज) लगाना बहुत शुभ होता है. पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय है और यह विजय व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इस दिन घर पर पीले रंग का झंडा जरूर लगाएं.

श्री हरि को लगाएं ये विशेष भोग- जया एकादशी के दिन घर में मखाने की खीर बनाएं और उसमें तुलसी दल (पत्ता) डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें. याद रखें, विष्णु जी के भोग में तुलसी का होना अनिवार्य है, इसके बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते.

दान-पुण्य - जया एकादशी पर अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें. इस दिन विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र, अनाज और फलों का दान करना श्रेष्ठ माना गया है. ऐसा करने से घर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती है. घर-परिवार हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहता है.

यह भी पढ़ें: बुध-शनि 5 राशि वालों को कर देंगे मालामाल! लाभ दृष्टि योग से होगी चौतरफा तरक्की, बढ़ेगी समृद्धि

जनवरी 2026 में कब है जया एकादशी

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को शाम 4 बजकर 35 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा. जबकि, जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को किया जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)