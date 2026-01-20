Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये दिव्य उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा धन, सुख और ऐश्वर्य

Jaya Ekadashi 2026: माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और अपने सामर्थ्य के जरुरतमंदों के बीच दान किया जाता है. हिदू पंचांग के अनुसार, इस साल जया एकादशी 29 जनवरी को पड़ रही है. चूंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उन्हें तुलसी बेहद प्रिय होती है, इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ-साथ धन के देवी मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है. मान्यता है कि इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ आसान और असरदार उपायों को करने से जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती है. साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर-परिवार में धन, सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार की जया एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है.

कब है जया एकादशी व्रत 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है. पंचांग के मुताबिक, माघ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2026 को दोपहर 4 बजकर 35 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 29 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर होगी. ऐसे में जो लोग उदया तिथि में विश्वास रखते हैं, वे 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत रखेंगे. सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है. इस दिन पारण के लिए द्वादशी तिथि का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तिथि में पारण करना शुभ और फलदायी माना गया है. ऐसे में जो जातक 29 जनवरी 2026 को जया एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 30 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 23 मिनट से लेकर 9 बजकर 38 मिनट के बीच पारण कर सकते हैं.

जया एकादशी पर करें तुलसी के ये उपाय

दूध के अभिषेक और श्रृंगार- जया एकादशी के दिन सुबह स्नान के बादद तुलसी के पौधे की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें. इसके बाद माता तुलसी को सुहाग की सामग्री और लाल चुनरी चढ़ाएं. यह उपाय वैवाहिक जीवन में मधुरता और समृद्धि लाता है.

दीपदान और विशेष मंत्र का जाप- जया एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं. दीपक जलाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. यह उपाय भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान रास्ता है.

जया एकादशी पर रखें इन बातों का ध्यान

एकादशी के दिन पूरी तरह सात्विक भोजन ग्रहण करें और क्रोध या किसी के अपमान से बचें. इसके अलावा रात के समय तुलसी के पास दीपक जलते रहना शुभ माना जाता है, यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है.

