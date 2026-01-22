Advertisement
trendingNow13082612
Hindi Newsधर्मजया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

जया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

Jaya Ekadashi 2026 Date : माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं. जया एकादशी का व्रत करने से व्‍यक्ति को मृत्‍यु के बाद पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए इसे विशेष महत्‍व दिया गया है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

Ekadashi 2026 January : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्‍व दिया गया है. महीने में 2 एकादशी तिथि आती हैं. इस समय माघ महीना चल रहा है और माघ मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं. एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि और भाग्‍य का साथ मिलता है. माघ महीना भगवान कृष्‍ण को बेहद प्रिय है इसलिए इसकी एकादशी तिथि का महत्‍व ज्‍यादा है. इसमें गंगा स्‍नान करने और श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करने व्रत रखने का विशेष फल मिलता है. 

जया एकादशी कब है?

पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और 29 जनवरी की दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्‍त होगी. इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा और जया एकादशी का पारण 30 जनवरी को किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: फरवरी में 5 राजयोग और 4 ग्रह-गोचर लाएंगे धन की बाढ़, ये राशि वाले लोग लगाएंगे नोटों में डुबकी

जया एकादशी व्रत का पारण 

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है. मान्‍यता है कि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न किया जाए तो पाप लगता है. इसलिए विधि-विधान से एकादशी व्रत रखने के बाद इसका पारण भी नियमानुसार करना चाहिए. जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को होगा. व्रत खोलने के लिए शुभ मुहूर्त 30 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 13 मिनट से सुबह 9 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी.

यह भी पढ़ें: कब खत्‍म होंगे मीन राशि वालों के बुरे दिन? चौतरफा से होगी खुशियों की एंट्री, कदम चूमेगी सफलता

पितरों को मिलती है मुक्ति 

जया एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करने का भी दिन होता है. यदि पितर भूत-पिशाच योनि में हैं, तो उनके साथ-साथ पूरा परिवार कष्‍ट पाता है. इससे असाध्य रोग होते हैं, परिवार के सदस्यों का एक-एक करके ​बीमार होना, काम में असफलता मिलना, अचानक धन संकट आदि का होना पितरों की नाराजगी का संकेत होते हैं. जया एकादशी का व्रत करने से पितरों को भूत-पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है. 

यह भी पढ़ें: फरवरी से धरती पर ही जन्‍नत देखेंगे ये 4 राशि वाले लोग, धन के दाता शुक्र का उदय करेगा मालामाल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

ekadashi 2026 january

Trending news

भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP