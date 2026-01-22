जया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

Jaya Ekadashi 2026 Date : माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं. जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए इसे विशेष महत्व दिया गया है.
Ekadashi 2026 January : हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्व दिया गया है. महीने में 2 एकादशी तिथि आती हैं. इस समय माघ महीना चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं. एकादशी व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि और भाग्य का साथ मिलता है. माघ महीना भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है इसलिए इसकी एकादशी तिथि का महत्व ज्यादा है. इसमें गंगा स्नान करने और श्रीहरि विष्णु की पूजा करने व्रत रखने का विशेष फल मिलता है.
जया एकादशी कब है?
पंचांग के अनुसार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और 29 जनवरी की दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा और जया एकादशी का पारण 30 जनवरी को किया जाएगा.
जया एकादशी व्रत का पारण
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है. मान्यता है कि द्वादशी तिथि के भीतर पारण न किया जाए तो पाप लगता है. इसलिए विधि-विधान से एकादशी व्रत रखने के बाद इसका पारण भी नियमानुसार करना चाहिए. जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को होगा. व्रत खोलने के लिए शुभ मुहूर्त 30 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजकर 13 मिनट से सुबह 9 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि सुबह 11 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी.
पितरों को मिलती है मुक्ति
जया एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति के लिए उपाय करने का भी दिन होता है. यदि पितर भूत-पिशाच योनि में हैं, तो उनके साथ-साथ पूरा परिवार कष्ट पाता है. इससे असाध्य रोग होते हैं, परिवार के सदस्यों का एक-एक करके बीमार होना, काम में असफलता मिलना, अचानक धन संकट आदि का होना पितरों की नाराजगी का संकेत होते हैं. जया एकादशी का व्रत करने से पितरों को भूत-पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है.
