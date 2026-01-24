Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी पर भूल से भी ना करें इन चीजों का दान, वरना लगेगा पाप और शुरू हो जाएगा बुरा वक्त

Jaya Ekadashi 2026 Daan: सनातन धर्म में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है. कहते हैं कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीते जी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है. इसलिए माघ महीने की जया एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. एकादशी के दिन आमतौर पर भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है. धार्मिक परंपरा के अनुसार, एकादशी का व्रत रखने वालों को दान जरूर करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे श्रीहरि की असीम कृपा प्राप्त होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा. जबकि, इस व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

जया एकादशी पर भूलकर भी न करें इन चीजों का दान

लोहा और काली वस्तुएं- शास्त्रों के अनुसार, जया एकादशी के दिन लोहे या उससे निर्मित किसी भी उपकरण का दान नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही काले वस्त्र और काले तिल का दान करने से भी बचना चाहिए. चूंकि ये वस्तुएं शनि ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं, इसलिए इस दिन इनका दान करने से जीवन में अचानक बाधाएं आ सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है.

तेल का दान- जया एकादशी के दिन तेल का दान करना अशुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तेल दान करने से संतान की उन्नति में रुकावटें आ सकती हैं और व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

नमक का दान या लेन-देन- जया एकादशी के दिन नमक का दान करना वर्जित है. इतना ही नहीं, इस दिन किसी को नमक उधार देना या किसी से लेना भी वर्जित माना गया है. मान्यता है कि नमक के गलत लेन-देन से संचित पुण्यों का क्षय होता है और व्यक्ति अनजाने में पाप का भागी बनता है.

इन चीजों के दान से आएगी खुशहाली

जया एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है. इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पीले वस्त्र, केसर, चने की दाल, हल्दी और गुड़ का दान करें. इससे कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह मजबूत होता है. इसके अलावा इस दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को मौसमी फल और अनाज का दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है.

जया एकादशी व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास शुक्ल एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 को शाम 4 बजकर 35 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा. जबकि, इस एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी 2026 को किया जाएगा. इस दिन पारण के लिए शुभ समय सुबह 7 बजकर 23 मिनट से लेकर 9 बजकर 39 मिनट के बीच रहेगा. ऐसे में इस दौरान एकादशी व्रत का पारण कर लेना शुभ फलदायी साबित होगा.

