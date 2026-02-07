Yashoda Jayanti Upay 2026: यशोदा जयंती पर जरूर करें ये 3 प्रभावशाली काम, सूनी गोद भरेगी और खुल जाएंगे संतान के भाग्य!

Yashoda Jayanti 2026 Remedies In Hindi: फाल्गुन माह के कृष्ण षष्ठी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से यशोदा जयंती का पर्व मनाया जाता है. इस साल 7 फरवरी दिन शनिवार को यानी आज यह पर्व है. इस दिन श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा एक साथ की जाती है और व्रत का संकल्प किया जाता है. मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन यशोदा जयंती का व्रत रखती हैं उस सच्चे मन से श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा करते है उनके बच्चों के भाग्य खुल जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है. इस 3 काम जरूर करना चाहिए जिसका तुरंत शुभ परिणाम प्राप्त हो सके. आइए इस बारे में जानें.

यशोदा जयंती पर संतान प्राप्ति के उपाय

यशोदा माता की पूजा उपासना

यशोदा जयंती पर सुबह सवेरे जाग जाए और स्नान आदि कर यशोदा माता की पूजा उपासना करें. इस दिन पूजा करते हुए माता यशोदा और कृष्ण जी का ध्यान करें व प्रार्थना करें कि संतान सुख की प्राप्ति हो सके. मां यशोदा माता की प्रतिमा को स्नान आदि कराकर श्रृंगार करें. भोग में लड्डू, दूध, फल आदि चढ़ाएं. 'ॐ यशोदानन्दने नमः' मंत्र का लगातार जाप करते रहें. संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी.

संतान के जीवन में सकारात्मकता

यशोदा जयंती पर गोवर्धन पूजा करें और श्री कृष्ण की कथा सुने सुनाए तो इससे संतान के जीवन में सकारात्मकता आएगी. श्री कृष्ण के बाल रूप के साथ ही श्रीकृष्ण लीलाओं की कथा सुने सुनाएं. इस उपाय से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. यशोदा जयंती पर भजन संकीर्तन करें और श्री कृष्ण के बाल रूप का सच्चे मन से ध्यान करें. भगवान से संतान सुख की प्रार्थना करें. संतान के अच्छे भविष्य की प्रार्थना करें तो लाभ होगा. जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

संतान का चमकेगा भाग्य

यशोदा माता गइयों की सेवा करती थी, इस तरह उसका दूध दही से गहरा संबंध था. ऐसे में दूध और मीठे पदार्थ का अगर यशोदा जयंती जरूरतमंदों में दान करें तो लाभ होगा. दूध, दही, लड्डू या मिठाई भी दान में दे सकते हैं. इस उपाय से संतान के भाग्य खुल जाएंगे और भविष्य उज्ज्वल होगा. संतान को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

