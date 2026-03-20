झूलेलाल जयंती आज, शुरू हुआ सिंधी नववर्ष, आक्रमणकारियों से बचाने के लिए लिया था अवतार

चेटी चंड पर्व आज 20 मार्च 2026 को मनाया जा रहा है. यह त्‍योहार सिंधी नववर्ष की शुरुआत के मौके पर मनाते हैं. साथ ही इसी दिन सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल की जयंती भी होती है. इस दिन सिंधी समुदाय के लोग भगवान झूलेलाल की विशेष पूजा करते हैं, शोभायात्रा निकालते हैं, भंडारे करते हैं. मान्‍यता है कि ऐसा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है. भगवान झूलेलाल प्रसन्‍न होते हैं.

भगवान झूलेलाल को सिंधी समुदाय की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है. हर साल चैत्र मास के शुक्‍ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चेटी चंड पर्व और झूलेलाल जयंती मनाई जाती है. साल 2026 में चैत्र शुक्‍ल द्वितीया तिथि 20 मार्च, दिन - शुक्रवार को है. वहीं भगवान झूलेलाल जी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 32 मिनट से 7 बजकर 59 मिनट तक है, करीब डेढ़ घंटा है.

सिंध क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए लिया था अवतार

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सिंध क्षेत्र में जब अरब आक्रमणकारियों द्वारा सिंधी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था. उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. तब सिंधी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की. उनकी रक्षा के लिए वरुण देव ने झूलेलाल (उदेरोलाल) के रूप में अवतार लिया. उन्होंने लोगों को एकजुट किया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी और उन्हें बचाया. यही कारण है कि झूलेलाल को सिंधी समाज का संरक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है और हर साल उनकी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है.

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बदलाव और एकता का संदेश

चेटी चंड सिंधी नववर्ष इस बात का प्रतीक है कि एकता की दम पर सकारात्‍मक बदलाव लाए जा सकते हैं और नई शुरुआत की जा सकती है. इसलिए मुश्किल समय में सभी एकजुट रहें. सिंधी समुदाय के लोग सिंध क्षेत्र से विस्‍थापित होकर विभिन्‍न जगहों पर पहुंचे, लिहाजा उन्‍हें सिंधी कहा जाता है. चेटी चंड पर्व का दिन सिंधी परिवारों के लिए खुशी और उल्‍लास का दिन होता है, साथ ही वे इस दिन जीवन में सुधार लाने के लिए नए संकल्‍प भी लेते हैं.

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साथ ही इस दिन झूठ बोलने, गुस्‍सा करने, नकारात्‍मकता से बचने की सलाह दी जाती है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)