Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत इस खास भोग के बिना रह जाएगा अधूरा, जीमूतवाहन को जरूर करें अर्पित

Jitiya Vrat 2025 Bhog:जितिया व्रत संतान की खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए रखती हैं. इस साल यह व्रत 14 सितंबर, रविवार को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान को कौन सा भोग लगाना जरूरी है.
Jitiya Vrat 2025 Bhog: जितिया व्रत को जीवित्पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है. यह व्रत संतान की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए रखा जाता है. यह व्रत तीन दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं कठोर नियमों का पालन करती हैं और निर्जला उपवास करती हैं. इस व्रत में पूजा-पाठ के साथ-साथ प्रसाद का भी विशेष महत्व है. मान्यता है कि कुछ पारंपरिक भोग इस व्रत को पूर्णता प्रदान करते हैं और संतान पर भगवान जीमूतवाहन की कृपा बनी रहती है. याद रहे कि इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान को किन-किन चीजों का भोग लगाना चाहिए.
जितिया व्रत 2025 भोग
ठेकुआ- जितिया व्रत का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद ठेकुआ है. इसे पारंपरिक रूप से पूजा में चढ़ाया जाता है. मान्यता है कि ठेकुआ भगवान जीमूतवाहन को अत्यंत प्रिय है. इसे प्रसाद में शामिल करने से व्रत सफल माना जाता है और संतान पर आशीर्वाद बना रहता है.
पूड़ी और खीर- पूड़ी और खीर लगभग हर शुभ अवसर का अभिन्न हिस्सा हैं. जितिया व्रत में भी यह भोग विशेष रूप से तैयार किया जाता है. यह प्रसाद घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
फल और मिठाई- मौसमी फलों जैसे केला, सेब, अनार और नाशपाती को प्रसाद में शामिल करना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही लड्डू, पेड़ा या बर्फी जैसी पारंपरिक मिठाइयां भी अर्पित की जाती हैं. फल और मिठाई से पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण पवित्र बनता है.
प्रसाद बनाने में रखें इन बातों का ध्यान
धार्मिक परंपरा के अनुसार, जितिया व्रत का प्रसाद हमेशा साफ और पवित्र हाथों से तैयार करें. इसमें लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक सामग्री का प्रयोग न करें. सामग्री शुद्ध और ताजी होनी चाहिए. प्रसाद सबसे पहले भगवान जीमूतवाहन को अर्पित करें, उसके बाद परिवार और भक्तजन ग्रहण करें.
कब रखा जाएगा जितिया व्रत 2025
आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस साल 14 सितंबर को पड़ रही है. इसी दिन महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए जितिया व्रत किया जाएगा. कभी-कभी तिथि की भिन्नता के कारण यह व्रत 36 घंटे तक भी चलता है. हालांकि, इस बार व्रती महिलाओं को केवल एक दिन का निर्जला उपवास रखना होगा. परंपरा के अनुसार, उपवास आरंभ करने से पहले व्रती सूर्योदय से पूर्व सात्विक आहार और जल ग्रहण करती हैं.
