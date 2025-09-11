Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत का नहाय-खाय कब है, जानें पारण की तिथि और व्रत से जुड़े खास नियम

Jitiya Vrat 2025: हिंदू धर्म में अनेक ऐसे व्रत हैं, जो माताओं के अपने बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है जीवित्पुत्रिका व्रत, जिसे आमतौर पर जितिया व्रत कहा जाता है. खासतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह पर्व बड़ी आस्था और श्रद्धा से मनाया जाता है. इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह व्रत 14 सितंबर, रविवार को रखा जाएगा. आइए जानते हैं कि इस व्रत का नहाय-खाय और पारण कब है और व्रत से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

जितिया व्रतक 2025 नहाय-खाय

जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय-खाय की परंपरा होती है. जितिया व्रत का नहाय-खाय इस साल 13 सितंबर, शनिवार को होगा. इस दिन महिलाएं पवित्र नदियों या तालाब में स्नान कर शुद्धि प्राप्त करती हैं और फिर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं. इसके बाद नियमपूर्वक भोजन कर अगले दिन के कठोर व्रत की तैयारी की जाती है.

व्रत का दिन और मुहूर्त

अष्टमी तिथि प्रारंभ- 14 सितंबर 2025, सुबह 05:04 बजे

अष्टमी तिथि समाप्त- 15 सितंबर 2025, सुबह 03:06 बजे

शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए महिलाएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले स्नान कर कुछ खाकर-पानी पी लेती हैं. इसके बाद सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन किया जाता है.

जितिया व्रत 2025 पारण

शास्त्रों के अनुसार, जितिया व्रत का पारण अष्टमी तिथि समाप्त होने पर किया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 15 सितंबर को सुबह समाप्त होगी. ऐसे में इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करके नियमपूर्वक व्रत का पारण कर सकती हैं.

व्रत के नियम और पूजा विधि

जितिया व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. व्रत की शुरुआत शांति और शुद्ध विचारों से करें. स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें. सूर्य देव को अर्घ्य दें और घी का दीपक जलाकर भगवान जीमूतवाहन की आरती करें. व्रत कथा का श्रवण करें और दिनभर मंत्रों का जाप करें. भगवान को फल व मिठाई का भोग अर्पित करें. दिनभर किसी भी विवाद या नकारात्मक विचार से दूर रहें.

दान का महत्व

श्राद्ध की तरह जितिया व्रत के अंत में भी दान का विशेष महत्व है. व्रत पारण से पहले अनाज, वस्त्र और तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से व्रत का पुण्यफल कई गुना बढ़ जाता है और संतान के जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

