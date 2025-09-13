Jitiya Vrat Katha: जितिया व्रत कथा के बिना अधूरा है कठिन व्रत और पूजा, पढ़ें चील और सियारिन की रोचक कथा!
Jitiya Vrat Katha: जितिया व्रत कथा के बिना अधूरा है कठिन व्रत और पूजा, पढ़ें चील और सियारिन की रोचक कथा!

Jitiya Vrat Katha In Hindi: जितिया व्रत चील और सियारिन की कथा के बिना अधूरा है. ऐसे में आइए इस पौराणिक कथा को जानें. साथ ही इस कथा को पूजा के समय भी पढ़ सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:45 PM IST
Jitiya Vrat 2025
Jitiya Vrat 2025

Jitiya Vrat Katha 2025: हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व बताया गया है जिसे जीवित्पुत्रिका व्रत के रूप में भी जाना जाता है. माताएं अपने बच्चों के सुख और लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत का संकल्प करती हैं. इस साल इस व्रत को 14 सिंतंबर 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा. माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले ही माताएं जाग जाएंगी और जल-भोजन कर व्रत के लिए तैयार हो जाएंगी. सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक महिलाएं निर्जला व्रत का संकल्प करती है. 

जितिया व्रत पर चील और सियारिन की कथा
जितिया व्रत को महिलाएं निर्जला ही रखती हैं. निर्जला व्रत में महिलाएं इस दिन संध्या समय जीमूतवाहन देव की पूजा अर्चना करती हैं और परंपरानुसार,  चील और सियारिन की कथा सुनती सुनाती हैं.
कथा है कि एक बार चील और सियारिन ने संकल्प किया कि वे जितिया व्रत रखेंगे और दोनों ने अपनी उपवास तय तिथि पर शुरू किया. चील ने श्रद्धा भाव के साथ और नियमानुसार व्रत का संकल्प किया. बिना अन्न-जल ग्रहण किए निर्जला व्रत में रहते हुए संध्या के समय तक विधि विधान से उपवास रखा, पूजा अर्चना की. वहीं, दूसरी ओर सियारिन ने व्रत का संकल्प तो किया लेकिन जब उसे कठिन व्रत नहीं सहा गया तो उसनें व्रत तोड़कर भोजन कर लिया. वहीं, व्रत समाप्त हो जानें पर धर्मराज प्रकट हुए और उन्होंने पहले दोनों के आचरण निरिक्षण किया और फिर उसी अनुसार फल सुनाया. धर्मराज ने कहा कि नियम से व्रत रखने के कारण चील को पुण्य की प्राप्ति होगी. वहीं सियारिन को व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा. इस तरह चील की संतान लंबी आयु का हुआ जिसके जीवन में सुख-समृद्ध थी वहीं सियारिन की संतान छोटी आयु में ही कष्टमय जीवन प्राप्त हुआ. 
 
कथा सुनने का महत्व क्या है
इस तरह चील ने कठिन परिस्थिति में भी अपने व्रत का संकल्प नहीं तोड़ा. उसके इस धैर्य के कारण ही उसके बच्चे को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. ऐसे में इस कथा का महत्व यह है कि इस व्रत को हमेश आस्था के साथ रखना ताहिए. तभी व्रत का फल संतान के लिए हितकारी हेगा.  ऐसे में पूजा के समय जितिया व्रत में चील व सियारिन की कथा सुनना सुनाना अनिवार्य माना गया है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Anant Kaal Sarp Dosh: अनंत कालसर्प दोष ने जीन किया दूभर, तो इस एक अचूक उपाय से मिलेगी राहत, नहीं रुकेंगे काम!

और पढ़ें- Astro Tips: थाली में जूठा छोड़ने की भूल पड़ सकती है भारी, झेल नहीं पाएंगे देवी अन्नपूर्णा का क्रोध!

Padma Shree Shubham

