Jitiya vrat 2025: संतान की लंबी आयु के लिए इस साल कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और शुभ योग!
Advertisement
trendingNow12887627
Hindi Newsधर्म

Jitiya vrat 2025: संतान की लंबी आयु के लिए इस साल कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और शुभ योग!

Jitiya vrat 2025 Date: सनातन धर्म में जितिया व्रत (Jitiya vrat 2025 Date) का विशेष महत्व है.  हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं यह जितिया व्रत अपनी संतान के लिए रखता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jitiya vrat 2025
Jitiya vrat 2025

Jitiya vrat 2025 Kab Hai: जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जितिया व्रत का संकल्प किया जाता है. इस शुभ तिथि पर विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान के सुख व लंबी उम्र की मनोकामनाओं के साथ व्रत रखती हैं. जितिया को जीवित्पुत्रिका या जिउतिया व्रत भी कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार पुत्र की आयु लंबी के लिए जितिया व्रत रखा जाता है. इस व्रत को रखने वाली माताओं का पुत्र तेजस्वी और ओजस्वी होते हैं. विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखकर श्रीकृष्ण की पूजा करती हैं और जीमूतवाहन की कथा का पाठ करती हैं. जितिया व्रत की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है आइए जानें. 

जितिया व्रत 2025 कब है (Jitiya Vrat 2025 Kab Hai)
वैदिक पंचांग की माने तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 05:04  मिनट पर होगी. 15 सितंबर को देर रात 03:06 मिनट पर  तिथि का समापन होगा. उदया तिथि में 14 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा.

जितिया व्रत शुभ योग (Jitiya Vrat 2025 Shubh Yog)
ज्योतिषियों की मानें तो अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि पर सिद्धि योग बन रहा है. रवि और शिववास योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है. इन योग में श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने से व्रती की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. 

जितिया व्रत पर शिववास योग
जितिया व्रत पर अति शुभ शिववास योग का संयोग पूरे दिन रहने वाला है. शिववास योग का 15 सितंबर को देर रात 03:06 मिनट पर समापन होगा. इस योग में व्रती भगवान श्रीकृष्ण और शिवजी की पूजा आराधना कर करें तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है.

जितिया व्रत शुभ मुहूर्त (Jitiya Vrat 2025 Shubh Muhurat)
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:33 मिनट से लेकर 05:19 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02:20 मिनट से लेकर 03:09 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:27 मिनट से लेकर 06:51 मिनट तक
निशिता मुहूर्त - रात्रि 11:53 मिनट से लेकर 12:40 मिनट तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!

और पढ़ें- Dogs in Dream Meaning: सपने में बार बार दिख रहे हैं भौंकते हुए कुत्ते, जानें क्या मिल रहा है इशारा!

और पढ़ें- Rudraksh Ke Upay: सोमवार को करें रुद्राक्ष के उपाय, सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Astro Tips: बड़े ही गुस्सैल होते हैं इन राशियों के लोग! जानिए लिस्ट में कहीं आपकी राशि भी तो नहीं?

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Jitiya vrat 2025

Trending news

BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
;