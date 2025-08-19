Jitiya vrat 2025: संतान की लंबी आयु के लिए इस साल कब रखा जाएगा जितिया व्रत? नोट कर लें शुभ मुहूर्त और शुभ योग!

Jitiya vrat 2025 Kab Hai: जितिया व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जितिया व्रत का संकल्प किया जाता है. इस शुभ तिथि पर विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान के सुख व लंबी उम्र की मनोकामनाओं के साथ व्रत रखती हैं. जितिया को जीवित्पुत्रिका या जिउतिया व्रत भी कहा जाता है. मान्यताओं के अनुसार पुत्र की आयु लंबी के लिए जितिया व्रत रखा जाता है. इस व्रत को रखने वाली माताओं का पुत्र तेजस्वी और ओजस्वी होते हैं. विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखकर श्रीकृष्ण की पूजा करती हैं और जीमूतवाहन की कथा का पाठ करती हैं. जितिया व्रत की सही डेट और शुभ मुहूर्त क्या है आइए जानें.

जितिया व्रत 2025 कब है (Jitiya Vrat 2025 Kab Hai)

वैदिक पंचांग की माने तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 05:04 मिनट पर होगी. 15 सितंबर को देर रात 03:06 मिनट पर तिथि का समापन होगा. उदया तिथि में 14 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा.

जितिया व्रत शुभ योग (Jitiya Vrat 2025 Shubh Yog)

ज्योतिषियों की मानें तो अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि पर सिद्धि योग बन रहा है. रवि और शिववास योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है. इन योग में श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने से व्रती की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

जितिया व्रत पर शिववास योग

जितिया व्रत पर अति शुभ शिववास योग का संयोग पूरे दिन रहने वाला है. शिववास योग का 15 सितंबर को देर रात 03:06 मिनट पर समापन होगा. इस योग में व्रती भगवान श्रीकृष्ण और शिवजी की पूजा आराधना कर करें तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है.

जितिया व्रत शुभ मुहूर्त (Jitiya Vrat 2025 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:33 मिनट से लेकर 05:19 मिनट तक

विजय मुहूर्त - दोपहर 02:20 मिनट से लेकर 03:09 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:27 मिनट से लेकर 06:51 मिनट तक

निशिता मुहूर्त - रात्रि 11:53 मिनट से लेकर 12:40 मिनट तक

