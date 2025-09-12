Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत पर संतान की सुरक्षा के लिए बांधे गए धागे का क्या करें, जानें इसके विसर्जन के नियम

Jitiya Vrat 2025 kab hai: सनातन धर्म में जितिया व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. जितिया व्रत या जीवित्पुत्रिका व्रत का संकल्प माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, सेहत और लंबी आयु की कामना पूर्ति के लिए करती है. पंचांग के अनुसार, जितिया व्रत इस साल 14 सितंबर 2025, दिन रविवार को है. इस दिन महिलाएं संतान के सुख के निमित्त निर्जला व्रत रखेंगे. पुत्र सुख की कामना पूर्ति के लिए रखे जाने वाले इस व्रत के दिन पूजा कर महिलाएं जितिया धागा धारण करती है. लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि इस धागे को कब उतारे और विसर्जन कब करें. आइए जितिया धागे से जड़े नियम को जान लें.

जितिया का धागा

ध्यान दें कि जितिया व्रत में पूजा के समय एक विशेष धागा या डोरी हाथ में बांधने की परंपरा है. धागा रेशमी या सूती हो सकता है जिनमें कुछ गांठें लगी होती हैं. व्रती महिलाएं भगवान से आशीर्वाद पाकर गले या हाथ में इस धागे को धारण करती हैं. जिसे संतान की सुरक्षा व उनके निमित्त सुख प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है. पूरे व्रत में महिलाएं इस धागे को हाथ में धारण करती हैं.

व्रत के बाद जितिया के धागे का क्या करें

व्रत के बाद धागे को उतारने से जुड़े कुछ नियम है. जितिया व्रत का पारण करें और फिर धागे को उतारें. पारण करने से पहले इस धागे को भूलकर भी नहीं उतारें क्योंकि यह व्रत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसके एक भी नियम का भगं होने व्रत को पूरा नहीं होने देगा. व्रत पारण करने के बाद, धागे को गले या हाथ से उतारें और मन में संतान की लंबी आयु व सुरक्षा की कामना करते रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

जितिया के धागे को विसर्जित करने का सही नियम

अब जितिया धागे को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित करें. धार्मिक मान्यता है कि जल में जब इस धागे को विसर्जित करते हुए भगवान सूर्य और मां जीवित्पुत्रिका से माताएं संतान की सुरक्षा और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं.

नदी या तालाब जितिया का धागा करें विसर्जित

अगर आस पास नदी या तालाब न हो तो धागे को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं या बंध दें. पीपल का पेड़ पवित्र और पूजनीय माना गया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है. जब पीपल के पेड़ के नीचे धागे को रखा जाता है जो व्रत पूर्ण मान लिया जाता है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.

घर के किसी कोने में न छोड़ें धागा

जितिया के धागे को लंबे समय तक घर में न छोड़ें. न तो इसे घर के किसी कोने में रखें. जितिया व्रत के दूसरे ही दिन पारण कर विधि अनुसार धागे को तुरंत विसर्जित करें.

कूड़ेदान में न फेंके जितिया का धागा

जितिया के धागे को कूड़ेदान या किसी गंदी या अपवित्र जगह पर न फेंकें, रास्ते में न फेंके. ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलेगा और आस्था का अपमान भी होगा. व्रत को अधूरा और असफल भी माना जाएगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Astrology: किन 3 राशि के जातक बनते हैं बेहतरीन लव पार्टनर, प्यार के रिश्ते को देते हैं शादी का मुकाम!

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष नें भूलकर भी न खाएं ये चीजें, तर्पण और श्राद्ध का नहीं मिलेगा फल, नाराज हो सकते हैं पितृ!

और पढ़ें- Shiv Ji 108 Names: पितृ पक्ष में कर लिया शिव जी के 108 नामों का जाप, तो होगी महादेव की कृपा और मनोकामनाएं होंगी पूरी!