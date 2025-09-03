Jitiya Vrat 2025: संतान का बढ़ेगा तेज और मिलेगा बुद्धि का आशीर्वाद, करें जितिया व्रत पर ये अचूक उपाय!
Jitiya Vrat 2025: संतान का बढ़ेगा तेज और मिलेगा बुद्धि का आशीर्वाद, करें जितिया व्रत पर ये अचूक उपाय!

Jitiya Vrat 2025 Upay Hindi: जितिया व्रत संतान की उन्नति की कामना के साथ रखा जाता है. इस दिन माताएं निर्जला व्रत का संकल्प करती हैं और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य व लंबी आयु के लिए व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:05 PM IST
Jitiya vrat Upay
Jitiya vrat Upay

Jitiya Vrat 2025 Upay: जीवित्पुत्रिका व्रत जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है. इस पर्व का बहुत महत्व बताया गया है जो कठिन व्रतों में से एक है और मताएं इस व्रत को संतान की उन्नति और सुरक्षा की कामना के साथ रखती है. जितिया व्रत संतान के बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित और अच्छे भविष्य और लंबी आयु की कामना के साथ रखा जाता है. इस पर्व पर माताएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती है जो हर वर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है. जितिया व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है. आइए जानें इस साल 25 सितंबर 2025 को रखे जाने वाले जितिया व्रत पर माताएं अपनी संतान के विकास के लिए कौन से उपाय कर सकती हैं.

जितिया व्रत पर लाल कपड़े और तेल का उपाये
जितिया व्रत पर सरसों के तेल में  एक लाल कपड़े को भिगोएं और उसे एक नारियल पर बांध दें. अब जीमूतवाहन भगवान को वह नारियल अर्पित कर दें. इसके बात दूसरे दिन नारियल को पवित्र नदी में प्रवाहित करें. इस सरल उपाय को करते समय भगवान से संतान की उन्नति की प्रार्थना करें. शुभ फल प्राप्त होगा. 

जितिया व्रत पर पर आटे की लोइयों का उपाय 
जितिया व्रत पर संतान की कलाई पर लाल या पीला धागा बंधें. इसके बाद आटे की 11 लोइयां लें और एक एक लोई में तिल और लौंग चिपकाएं. इस छोटे से उपाय को करने से संतान और उनके करियार से सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी.

जितिया व्रत पर इलायची, पान-सुपारी का उपाय 
जितिया व्रत पर एक कपड़े में इलायची, पान-सुपारी व थोड़ा सा अक्षत ले और उसकों लपेटकर बांध लें. अब इस छोटी सी पोटली को कलावे से बांधें और उसमें 16 गांठ लगाएं. इन सभी सामान को बांस के पेड़ से बांध आएं. बरगद के पेड़ से भी इसे बांध सकते हैं. आपके संतान के जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

