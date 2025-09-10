Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत का बड़ा महत्व है, यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखती हैं. साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है. इसके लिए कुछ कारगर उपाय बताए गए हैं.
Jivitputrika vrat 2025: हिंदू धर्म में विभिन्न रिश्तों और अपने परिजनों की बेहतरी के लिए भी व्रत रखे जाते हैं. जैसे- पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ और तीज व्रत, संतान के लिए जितिया व्रत और संतान सप्तमी व्रत. इस समय अश्विन महीना शुरू हो चुका है और इसमें जितिया व्रत रखा जाता है. इसे जीवित्पुत्रिका व्रत भी कहते हैं. जितिया व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती हैं. साथ ही ऐसी महिलाएं जो संतान पाना चाहती हैं उनके लिए भी जितिया व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है.
जितिया व्रत कब है?
हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जाता है. यह व्रत तीन दिनों तक चलता है. यह नहाय-खाय से शुरू होता है और फिर अगले दिन व्रत रखा जाता है और उसके अगले दिन व्रत का पारण होता है. इस साल 2025 में जितिया व्रत की शुरुआत 13 सितंबर को नहाय-खाय के साथ होगी. फिर 14 सितंबर को जीवित्पुत्रिका व्रत रखा जाएगा और अगले दिन 15 सितंबर को जितिया व्रत का पारण होगा.
संतान पाने के लिए करें ये उपाय
जो लोग संतान पाना चाहते हैं वे जितिया व्रत रखने के साथ कुछ उपाय भी करें. ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा होती है और जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं.
- जितिया पर्व के दिन व्रत रखने के साथ जीमूतवाहन की पूजा करें. जीमूतवाहन, गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को अर्पित कर दिया था. जितिया व्रत के दिन जीमूतवाहन की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें. साथ ही व्रत कथा पढ़ें या सुनें. इससे जल्द संतान प्राप्त होती है.
- जितिया व्रत के दिन पीपल के पेड़ पूजा भी करें. साथ ही संतान देने की प्रार्थना करें. पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिससे सभी दुख दूर होते हैं.
- जितिया व्रत करने वाली महिलाएं दान-पुण्य जरूर करें. इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और जल्द मनोकामना पूरी होती है.
- जितिया व्रत के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की भी पूजा करें. शिवलिंग का अभिषेक करें. इससे सूनी गोद भर जाती है.
