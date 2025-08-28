संतान की प्राप्ति और खुशहाली के लिए ऐसे करें जीवित्पुत्रिका व्रत, जानें पूजन विधि और विशेष उपाय

Jitiya Vrat Date 2025 Puja Vidhi: जितिया व्रत, जिसे जीवित्पुत्रिका या जिउतिया व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है. यह व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. खासतौर पर माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से यह व्रत करती हैं. इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं और भगवान श्रीकृष्ण के साथ-साथ जीमूतवाहन की पूजा कर उनकी कथा का पाठ करती हैं. मान्यता है कि इस व्रत से संतान तेजस्वी, साहसी और जीवन में सफल होती है. आइए जानते हैं कि इस साल जितिया व्रत कब रखा जाएगा और पूजन की विधि क्या है.

जितिया व्रत 2025 की तिथि

पंचांग के अनुसार, अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि 14 सितंबर 2025 को सुबह 5 बजकर 04 मिनट से शुरू होगी और 15 सितंबर को तड़के 3 बजक 06 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए उदया तिथि के अनुसार, इस बार जितिया व्रत 14 सितंबर 2025, रविवार को रखा जाएगा.

जितिया व्रत पर शुभ योग

इस साल के व्रत पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं. दृक पंचांग के मुताबिक इस दिन रवि योग, सिद्धि योग और शिववास योग का निर्माण होगा. ऐसे पावन योग में पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है.

जितिया व्रत 2025 के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:33 से 05:19 बजे

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:20 से 03:09 बजे

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06:27 से 06:51 बजे

निशिता मुहूर्त- रात 11:53 से 12:40 बजे

जितिया व्रत 2025 पूजा विधि

व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं. इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान जीमूतवाहन का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर जल, चावल, फूल, फल, धूप-दीप, कुमकुम और मिठाई से उनकी आराधना की जाती है. महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को जीमूतवाहन की कथा का पाठ करती हैं या सुनती हैं. पूजन के बाद पुत्र की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है. अगले दिन नवमी तिथि को पारण कर व्रत का समापन किया जाता है.

जितिया व्रत 2025 उपाय

जीवित्पुत्रिका व्रत संतान की प्राप्ति और उसकी खुशहाली के लिए महिलओं द्वारा रखा जाता है. इस दिन संतान की प्राप्ति और उसकी तरक्की, खुशहाली के लिए पुत्रजीवक बीज की माला पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें. ध्यान रहे कि मंत्र जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए. मान्यता है कि इस दिन शुद्ध मन से संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है.)