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Hindi Newsधर्मसिर पर विराजते हैं बिच्छू मेंढक और छिपकली... इस मंदिर में शव पर विराजमान हैं देवी मां! जानें क्या हैं यहां की मान्यताएं

सिर पर विराजते हैं बिच्छू मेंढक और छिपकली... इस मंदिर में शव पर विराजमान हैं देवी मां! जानें क्या हैं यहां की मान्यताएं

Jogulamba Temple Telangana: तेलंगाना के जोगुलम्बा मंदिर में स्थापित देवी मां के सिर पर बिच्छू मेंढक और छिपकली विराजते हैं. इस मंदिर में माता शव पर विराजमान हैं. आइए यहां की मान्यताएं और पौराणिक कथा के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:05 PM IST
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Jogulamba Temple Telangana
Jogulamba Temple Telangana

Jogulamba Mandir: आलमपुर तेलंगाना के जोगलबा गडवाल जिले का एक प्रसिद्ध शहर है जो तुंगभद्रा और कृष्णा के संगम पर स्थित है. इस स्थान को दक्षिण काशी और नवब्रह्मेश्र्वर तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है. आलमपुर में वैसे तो कई हिंदू मंदिर हैं लेकिन इनमें जोगुलम्बा मंदिर और नवब्रह्म मंदिर की काफी चर्चा होती है. जहां तक जोगुलम्बा मंदिर की बात करें तो यह मंदिर 18 महा शक्तिपीठों में से एक है जो शक्तिवाद का बड़ा तीर्थ स्थल है. 

मां जोगुलम्बा के बारे में
ध्यान दें कि “जोगुलम्बा” नाम मूलतः तेलुगु शब्द “योगुला अम्मा” से आया है जिसका अर्थ है “योगियों की माँ”. यह अर्थ देवी मां के दिव्य और साधनारत स्वरूप की व्याख्या करता है. मान्यता है कि आलमपुर के जोगुलाम्बा देवी मंदिर वाले स्थान पर माता सती के दांतों की ऊपर वाली पंक्ति गिरी. इस मंदिर की आराध्या देवी 'मां जोगुलाम्बा' और आराध्य देव 'बाल ब्रह्मेश्वरा स्वामी' हैं. इस मंदिर में माता सती को 'जोगुलाम्बा देवी' या 'योगाम्बा देवी' के नाम से  जाना जाता है और शिव जी की आराधना यहां पर 'बाल ब्रह्मेश्वर स्वामी' के रूप में की जाती है. मां जोगुलम्बा इस मंदिर में उग्र रूप में विराजमान हैं. मां जोगुलम्बा की पूजा योग व तंत्र साधना के लिए की जाती है. जिनके सिर पर बिच्छू, छिपकली और मेंढक सजे रहते हैं जो तांत्रिक ऊर्जा को दर्शाते हैं. यहां देवी मां शव पर विराजमान हैं.

मां जोगुलम्बा का पौराणिक कथा
माता सती का आत्मदाह और शक्ति पीठ से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार, देवी सती अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ आयोजन में पहुंचीं. जहां पर राजा ने शिव जी और देवी सती का घोर अपमान किया. जिससे क्रोधित होकर देवी सती ने अग्नि स्नान कर लिया. इसके बाद भगवान शिव क्रोधाग्नि में देवी सती के शरीर को लेकर विश्वभर में घूमने लगे. वहीं दूसरी तरफ से भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को विभाजित करते गए. इसी दौरान देवी सती के ऊपरी दांत अलमपुर में गिरे जहां अब मां जोगुलम्बा शक्ति पीठ स्थापित हुआ.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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