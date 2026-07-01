/जुलाई में इस तारीख से शुरू होगा चातुर्मास, जानें व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

July 2026 Hindu Calendar Festival: साल 2026 का जुलाई महीना शुरू हो रहा है और इस बार ऐसा इत्तेफाक बना है कि हिंदू कैलेंडर भी लगभग इसी के साथ चल रहा है. दरअसल, 1 दिन पहले 30 जून 2026 से आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ है, जो 29 जुलाई तक चलेगा. आषाढ़ महीना हिंदू धर्म में बहुत प्रमुख माना गया है. इसमें कई खास व्रत-त्योहार पड़ते हैं.
इस साल पूरे जुलाई महीने में आषाढ़ मास चलेगा. लिहाजा जुलाई में ही योगिनी एकादशी, भड़ली नवमी, देवशयनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे. और विश्वप्रसिद्ध पुरी रथयात्रा निकलेगी. साथ ही ज्योतिष की दृष्टि से भी यह महीना खास है और इसमें कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे.
30 जून 2026 - आषाढ़ माह का प्रारंभ
3 जुलाई 2026 - कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी
6 जुलाई 2026 - कालाष्टमी एवं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10 जुलाई 2026 - योगिनी एकादशी व्रत
12 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि
14 जुलाई 2026 -आषाढ़ अमावस्या
15 जुलाई 2026 -आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ
16 जुलाई 2026 - जगन्नाथ रथयात्रा एवं कर्क संक्रांति
17 जुलाई 2026 - अनिरुद्ध चतुर्थी
22 जुलाई 2026 - भड़ली नवमी
25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी (चातुर्मास आरंभ)
26 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत
28 जुलाई 2026 - कोकिला व्रत
29 जुलाई 2026 - गुरु पूर्णिमा एवं आषाढ़ पूर्णिमा
विभिन्न पंचांगों के आधार पर जुलाई महीने में कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं. इसके अलावा ग्रहों की स्थिति में कई अन्य अहम बदलाव भी होंगे जिनका देश-दुनिया से लेकर सभी 12 राशियों पर असर होगा.
शुक्र गोचर (4 जुलाई 2026) : भोग-विलास और धन-संपदा के कारक शुक्र ग्रह 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी युति केतु ग्रह से होगी. शुक्र 1 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे. इस दौरान वे कई बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे.
बुध गोचर (7 जुलाई ) : वाणी, बुद्धि, तर्कक्षमता और संवाद के कारक ग्रह बुध 7 जुलाई 2026 को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. बुध अभी वक्री हैं और 5 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे.
गुरु अस्त (14 जुलाई) : ज्ञार, सुख-सौभाग्य के कारक गुरु ग्रह 14 जुलाई को अस्त होंगे और 12 अगस्त तक अस्त रहेंगे.
सूर्य गोचर (16 जुलाई) : ग्रहों के राजा सूर्य पिता, आत्मा, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं. वे 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. जहां वे 17 अगस्त तक रहेंगे.
शनि वक्री ( 27 जुलाई) : न्याय के देवता शनि 27 जुलाई से वक्री होंगे. यह लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा. शनि 11 दिसंबर तक उल्टी चाल चलेंगे.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित पंचांग पर आधारित है. अलग-अलग पंचांग और परंपराओं के अनुसार तिथियों में अंतर संभव है.)