/Masik Shivratri July 2026: आषाढ़ मासिक शिवरात्रि पर कब से कब तक भद्रा काल, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त

Ashadha Shivratri 2026 Date: हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिव भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं. इसी तरह जुलाई महीने की आषाढ़ मासिक शिवरात्रि व्रत का भी भक्त संकल्प करेंगे और अपने आराध्य भगवान शिव की विधि अनुसार और शुभ समय पर पूजा-उपासना करेंगे. इस व्रत पर भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करने से पुरानी से पुरानी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों, रुकावटों और संकटों का अंत होता है.
जुलाई महीने में आषाढ़ मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और किन योगों का संयोग हो रहा है. आइए इस बारे में सारी जानकारियां यहां हासिल करें.
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष मे पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि 12 जुलाई की रात को 10:29 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई की शाम को 06:49 बजे तक बनी रहेगी. निशिता काल के अनुसार मासिक शिवरात्रि व्रत 12 जुलाई को रविवार के दिन रखा जाएगा.
मासिक शिवरात्रि पर पूरे दिन व्रत रखें और फिर निशिता काल में भोलेनाथ की विधि अनुसार पूजा करें. पूजा का शुभ मुहूर्त 13 जुलाई को बीच रात 12:07 बजे से लेकर बीच रात 12:47 बजे तक होगा.
इस मासिक शिवरात्रि पर वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं. सुबह से रात 8:06 बजे तक वृद्धि योग बना रहेगा जिसमें सभी तरह के शुभ कार्य शुरू किए जाएंगे. इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा जोकि अगले दिन शाम 4 बजे तक बना रहेगा. इस योग में स्थायी कार्यों को करने से काम सफल होता है. रोहिणी नक्षत्र इस दिन सुबह के 8:29 बजे तक होगा और फिर मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा.
इस बार आषाढ़ माह की शिवरात्रि पर रात के समय भद्रा काल रहेगा. 12 जुलाई रात 10:29 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5:32 बजे तक भद्रा काल होगा जिसमें भद्रा स्वर्ग लोक वास करेंगी, ऐसी मान्यता है. जिसका पृथ्वी पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा. श्रद्धालु पूरे दिन पूजा-पाठ बिना किसी विघ्न बाधा के कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)