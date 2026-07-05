Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Masik Shivratri July 2026: आषाढ़ मासिक शिवरात्रि पर कब से कब तक भद्रा काल, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri July 2026: आषाढ़ मासिक शिवरात्रि पर कब से कब तक भद्रा काल, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त

July Masik Shivratri 2026 Kab Hai: जुलाई में पड़ने वाली आषाढ़ मासिक शिवरात्रि कब है, इस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं और शिव जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? आइए ये सभी जानकारियां यहा हासिल करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 05, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:56 PM IST
Masik Shivratri July 2026: आषाढ़ मासिक शिवरात्रि पर कब से कब तक भद्रा काल, जानें शुभ योग और पूजा का शुभ मुहूर्त
Image Credit: AI (Shiv Ji)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PAK क्रिकेट में उथल-पुथल, बाबर आजम को फिर मिली टेस्ट कप्तानी, शान मसूद का कटा पत्ता
Babar Azam1 hr ago
2
Bilaspur News1 hr ago
3
aamir khan1 hr ago
4
womens T20 World Cup 20261 hr ago
5
success story1 hr ago