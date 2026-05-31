June 2026 Vrat Tyohar : जून महीना व्रत-त्‍योहारों के मामले में तो खास है ही, इस महीने एक बड़ा ग्रह परिवर्तन भी हो रहा है और बड़ा आयोजन भी. इस महीने अधिकमास का समापन होगा और वट पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा. साल की सभी 24 एकादशी व्रत रखने के बराबर फल देने वाली निर्जला एकादशी भी इसी महीने पड़ेगी. जानिए जून महीने के बड़े व्रत-त्‍योहार और आयोजन.

2 जून को गुरु गोचर

1 साल में राशि बदलने वाले गुरु ग्रह जून में गोचर कर रहे हैं. 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्‍च राशि कर्क में आएंगे. गुरु का कर्क में आना बहुत शुभ फलदायी होता है, यह राजयोग जैसा सुख देता है. कह सकते हैं कि 2 जून से सभी लोगों की जिंदगी में अहम बदलाव आ सकते हैं, कुछ के लिए ये सकारात्‍मक होंगे तो कुछ के लिए नकारात्‍मक. लिहाजा जून ज्‍योतिष की दृष्टि से भी अहम है.

कामाख्‍या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला

22 से 26 जून तक असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्‍या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है. इस दौरान कामाख्‍या देवी मंदिर 3 दिन बंद रहता है और बाहर दुनिया भर के तांत्रिक जमा होते हैं. मान्‍यता है कि इस दौरान देवी रजस्‍वला रहती हैं.

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जून 2026 के 5 बड़े व्रत-त्‍योहार

परम एकादशी : अधिकमास की दूसरी एकादशी को परम एकादशी या परमा एकादशी कहते हैं. इस साल 11 जून 2026 को परम एकादशी है. चूंकि यह एकादशी 3 साल में आती है इसलिए इसका विशेष महत्‍व है. यह व्रत करने से गरीबी दूर होती है.

सोमवती अमावस्‍या : ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की अमावस्‍या 15 जून 2026 को पड़ रही है. इसी दिन अधिकमास समाप्‍त होगा. चूंकि यह सोमवार को पड़ रही है इसलिए इसे सोमवती अमावस्‍या कहा जा रहा है. इस‍ दिन पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए तर्पण, दान आदि करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्‍त होता है.

रंभा तीज : ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल तृतीया को रंभा तृतीया या रंभा तीज व्रत रखा जाता है, जो इस साल 17 जून 2026 को रखा जाएगा. मान्यता है कि यह व्रत करने से सौंदर्य और आरोग्य प्राप्‍त होता है. साथ ही पति की लंबी उम्र होती है.

निर्जला एकादशी : साल की सभी 24 एकादशी का व्रत करने का पुण्‍य देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा. इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहते हैं. इस साल की सर्वश्रेष्‍ठ एकादशी माना गया है. यह व्रत सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना गया है.

वट पूर्णिमा : पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला वट पूर्णिमा व्रत 29 जून 2026 को रखा जाएगा. यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)