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Hindi Newsधर्मJune 2026 Fesival Calendar: जून महीने में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला, रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, देखें सारे अहम व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट

June 2026 Fesival Calendar: जून महीने में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला, रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, देखें सारे अहम व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट

Vrat Tyohar List of June 2026: जून महीने में साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी (भीमसेन एकादशी) का व्रत रखा जाएगा. साथ ही कामाख्‍या देवी मंदिर में सबसे बड़ा तांत्रिक मेला अंबुबाची मेला भी लगेगा.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 27, 2026, 08:13 AM IST
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June 2026 Fesival Calendar: जून महीने में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला, रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, देखें सारे अहम व्रत-त्‍योहार की लिस्‍ट

June 2026 Vrat Tyhar Event List: जून 202 व्रत-त्‍योहारों के मामले में विशेष महीना रहने वाला है, क्‍योंकि इसमें 15 जून तक अधिकमास रहेगा और इसके बाद फिर से मूल ज्‍येष्‍ठ महीना प्रारंभ होगा. जिससे इस महीने में ज्‍येष्‍ठ अधिकमास और ज्‍येष्‍ठ मास दोनों के अहम व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं. जिसमें निर्जला एकादशी, वट पूर्णिमा, मुस्लिम धर्मावलंबियों का मोहर्रम पर्व आदि शामिल हैं. इसके अलावा असम के गुवाहाली में स्थित मशहूर कामाख्‍या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला भी लगेगा. यहां देखें जून महीने के सभी प्रमुख व्रत-त्‍योहारों की लिस्‍ट. 

जून 2026 के व्रत त्योहार 

3 जून 2026, बुधवार: विभुवन संकष्टी
7 जून 2026, रविवार: अधिक भानु सप्तमी
8 जून 2026, सोमवार: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
11 जून 2026, गुरुवार: परम एकादशी
12 जून 2026, शुक्रवार: प्रदोष व्रत (शुक्र) और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी
13 जून 2026, शनिवार: मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि
14 जून 2026, रविवार: रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या
15 जून 2026, सोमवार: मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त, मोहर्रम शुरू, 
16 जून 2026, मंगलवार: चंद्र दर्शन
17 जून, बुधवार: महाराणा प्रताप जयंती
18 जून 2026, गुरुवार: प्रद्युम्न चतुर्थी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि
19 जून 2026, शुक्रवार: स्कंद षष्ठी
20 जून 2026, शनिवार: जमाई षष्ठी
21 जून 2026, रविवार: भानु सप्तमी और साल का सबसे बड़ा दिन
22 जून 2026, सोमवार: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी
22 जून 2026, सोमवार : कामाख्‍या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला प्रारंभ 
23 जून 2026, मंगलवार: महेश नवमी
25 जून 2026, गुरुवार: निर्जला एकादशी , गायत्री जयंती 
26 जून 2026, शुक्रवार: रामसक्ष्मण द्वादशी, अंबूबाची मेला समाप्‍त, 
27 जून 2026, शनिवार: शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी
29 जून 2026, सोमवार: वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, बटुक भैरवी जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा, कबीर जयंती 
30 जून 2026, मंगलवार: आषाढ़ माह का आरंभ

(यह भी पढ़ें: निर्जला एकादशी मई में या जून में? आखिर तारीख को लेकर क्यों है इतना कन्फ्यूजन, जानिए सही डेट)

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निर्जला एकादशी 2026 : ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है, जिसे भीमसेन या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं. यह व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशी के व्रत रखने के बराबर फल मिलता है. यह बेहद कठिन व्रत होता है, इसमें पूरे दिन निर्जला रहा जाता है. इस साल निर्जला एकादशी व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा. 

अंबुबाची मेला 2026 : असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्‍या देवी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. यहां माता सती की योनि गिरी थी. हर साल जून महीने में यहां विश्‍वप्रसिद्ध अंबुबाची मेला लगता है. इस दौरान मंदिर बंद रहता है और माना जाता है कि इस दौरान देवी रजस्‍वला होती हैं, यानी कि उन्‍हें मासिक धर्म आता है. चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और प्रसाद में भक्‍तों को माता का सफेद वस्‍त्र बांटा जाता है. इस साल 22 से 26 जून तक यह मेला लगेगा. इस दौरान यहां जमकर तंत्र-मंत्र साधना होती है, जिसमें दुनिया भर से तांत्रिक आते हैं. इसे दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला कहा जाता है. 
 
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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