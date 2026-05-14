वैज्ञानिक हैरान... बिना तेल-बाती के सदियों से जल रही है इस मंदिर में आग; पांडवों ने खोजा था यह रहस्यमयी धाम

Jwala Devi Temple: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर देश के सबसे रहस्यमयी और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गिना जाता है. ये मंदिर कांगड़ा शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर ज्वालामुखी क्षेत्र में मौजूद है. लोग इसे ज्वाला जी मंदिर और जोता वाली मां के नाम से भी जानते हैं. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती. बल्कि धरती के भीतर से निकल रही नौ प्राकृतिक ज्वालाओं को मां का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. यही वजह है कि यह मंदिर बाकी देवी मंदिरों से बिल्कुल अलग माना जाता है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है. कहा जाता है कि माता सती की जीभ यहां गिरी थी. तभी से यहां ज्वालाएं लगातार जल रही हैं. माना जाता है कि मंदिर की खोज पांडवों ने की थी. बाद में कांगड़ा के राजा भूमि चंद ने यहां सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया. इसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसारचंद ने मंदिर को भव्य रूप दिया. मंदिर में निकलने वाली नौ ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है.

अकबर ने की थी बुझाने की कोशिश...

ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है. कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने इस मंदिर की ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी. उसने अपनी सेना को पानी डालकर आग बुझाने का आदेश दिया था. यहां तक कि नहर भी बनवाई गई. लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ज्वालाएं बंद नहीं हुईं. इसके बाद अकबर ने मां के दरबार में सोने का छत्र चढ़ाया. लेकिन मान्यता है कि वो छत्र किसी दूसरी धातु में बदल गया. आज भी वह छत्र मंदिर में रखा हुआ है. अंग्रेजों ने भी जमीन के भीतर से निकलने वाली इस ऊर्जा का रहस्य जानने की कोशिश की थी. लेकिन वे भी असफल रहे.

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वैज्ञानिकों भी रहे नाकाम

वैज्ञानिक भी आज तक ये पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये ज्वालाएं लगातार कैसे जलती रहती हैं. कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने वर्षों तक यहां रिसर्च की, लेकिन कोई साफ कारण सामने नहीं आया. यही वजह है कि लोग इसे चमत्कार मानते हैं. नवरात्रि के समय यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर का वातावरण बेहद भक्तिमय दिखाई देता है. दूर-दूर से लोग यहां मां का आशीर्वाद लेने आते हैं.

कैसे जाएं?

अगर आप ज्वाला देवी मंदिर जाना चाहते हैं. तो सड़क, रेल और हवाई तीनों रास्तों से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गगल एयरपोर्ट है. जो मंदिर से करीब 46 किलोमीटर दूर स्थित है. वहीं पठानकोट से ट्रेन के जरिए पालमपुर तक पहुंचा जा सकता है. वहां से बस और टैक्सी मिल जाती है. दिल्ली. शिमला और चंडीगढ़ से भी सीधे बस की सुविधा उपलब्ध है. मार्च से जून और नवरात्रि का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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