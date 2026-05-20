Skanda Shashti 2026: बेहद खास है अधिकमास की स्कंद षष्ठी, जानें डेट शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Skanda Shashti 2026 Date: सनातन धर्म में षष्ठी तिथि बेहद खास महत्व है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह तिथि भगवान कार्तिकेय यानी मुरुगन देव को समर्पित होती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस महीने स्कंद षष्ठी का खास संयोग 21 तारीख को बनने जा रहा है. चूंकि, इस वक्त अधिकमास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ऐसे में इस दौरान पड़ने वाली स्कंद षष्ठी का महत्व कई गुना बढ़ गया है. स्कंद षष्ठी का व्रत भगवान कार्तिकेय की कृपा पाने के लिए खास मानी गई है. मान्यता है कि जो कोई इस व्रत को विधि-विधान से रखता है, उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं. साथ ही शत्रुओं से मुक्ति मिलती है. ऐसे में आइए अब जानते हैं कि स्कंद षष्ठी कब है, इसके लिए शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है.

कब है अधिकमास की स्कंद षष्ठी?

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 21 मई 2026 को सुबह 8 बजकर 26 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 22 मई 2026 को सुबह 6 बजकर 24 मिनट से होगी. इस तरह उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, अधिकमास की स्कंद षष्ठी का व्रत 21 मई को ही रखा जाएगा.

क्यों खास है अधिकमास की स्कंद षष्ठी?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, अधिकमास की स्कंद षष्ठी बेहद खास है. मान्यतानुसार, स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही अगर संतान से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान निकल जाता है. इसके अलावा इस बार की स्कंद षष्ठी का व्रत निगेटिव एनर्जी और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भी खास है. इस दिन भगवान कार्तिकेय यानी मुरुगन देव की पूजा करने से आत्मविश्वास मजबूत होता है.

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स्कंद षष्ठी कैसे करें भगवान कार्तिकेय की पूजा

स्कंद षष्ठी का व्रत रखने वालों को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्म से निवृत हो जाना चाहिए. इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए. संकल्प के दौरान हाथ में गंगाजल लेकर भगवान कार्तिकेय का ध्यान करना चाहिए. इतना करने के बाद घर के पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पर भगवान कार्तिकेय समेत शिवजी और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करना चाहिए. फिर, भगवान कार्तिकेय को गंगाजल, दूध और दही से स्नान कराना चाहिए. ये सब करने के बाद उन्हें कुमकुम, चंदन और अक्षत अर्पित करना चाहिए. फिर, भगवान को लाल फूल, फल और मिठाई चढ़ाना चाहिए. साथ ही पूजन के दौरान 'ओम् स्कंदाय नमः' इस मंत्र का जाप करना चाहिए. इसके अलावा पूजन के अंत में भगवान की आरती करें और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें.

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स्कंद षष्ठी व्रत के दौरान क्या ना करें

स्कंद षष्ठी व्रत के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. व्रतियों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. इसके साथ ही इस दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए. तामसिक भोजन में मांसाहार और लहसुन, प्याज शामिल हैं. इसलिए इस दिन व्रतियों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा इस दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए. साथ ही साथ क्रोध से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)