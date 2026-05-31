Purnima May 2026: आज 31 मई की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. ऐसे में आज किए गए कुछ खास उपाय बहुत लाभ देंगे. कह सकते हैं कि किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकते हैं.
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Blue Moon Purnima 2026: आज 31 मई 2026 को जो ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा है, वह 8 साल बाद आई है. ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकमास भले ही हर 3 साल में आता है लेकिन अधिकमास ज्येष्ठ महीने में आए ऐसा 8 साल बाद हुआ है. इससे पहले साल 2018 में अधिकमास ज्येष्ठ महीने में आया था.
इसके अलावा यह मई महीने की ही दूसरी पूर्णिमा है, जिससे इसे ब्लू मून कहा जा रहा है. जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा आती हैं तो खगोलविज्ञान की दुनिया में उस चांद को ब्लू मून कहते हैं. इसके अलावा आज माइक्रोमून भी है, यानी कि इस साल में आज चंद्रमा पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर है, लिहाजा वह कुछ छोटा होगा.
पंचांग के अनुसार, 30 मई 2026 (शनिवार) की सुबह 11 बजकर 58 मिनट से शुरू हुई ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा तिथि 31 मई 2026 (रविवार) की दोपहर 2 बजकर 14 मिनट तक रहेगी. आज स्नान की पूर्णिमा है. आज पवित्र नदी में स्नान करने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ दान जरूर करें. इससे आपके जीवन में धन-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा.
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आज ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर गरीब-जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान करना आपको अक्षय पुण्य फल दे सकता है. मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जिससे धन-समृद्धि बढ़ती है. जानिए आज पूर्णिमा पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या दान करें.
आम और रसीले फलों का दान: ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है, लिहाजा ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आम, खरबूज आदि रसीले फलों का दान करें. इससे सूर्य और मंगल ग्रह दोष भी दूर होंगे.
जल का दान : ज्येष्ठ महीने में जल का दान करना महादान कहलाता है. इस महीने में प्याऊ लगवाना, जल से भरे घड़े, शरबत का दान करना, पक्षियों के लिए दाना-पानी रखना सर्वोत्तम माना गया है. आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जल, ठंडे पेय आदि का दान करें.
जूते-छाता : गर्मी की तीव्रता और आने वाले बारिश के मौसम को देखते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गरीब-जरूरतमंदों को जूते-चप्पल और छाते का दान करें.
अनाज - भोजन : ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ब्राह्मणों को अनाज, कपड़े, पैसे दक्षिणा में दें. गरीबों को भोजन कराएं, उन्हें कपड़े, अनाज, पैसे दान करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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