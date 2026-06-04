Jyeshtha Kalashtami 2026: पुरुषोत्तम मास की कालाष्टमी पर ना करें ये काम, माने गए हैं बेहद अशुभ

Jyeshtha Kalashtami 2026: कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. इस दिन भगवान शिव से अंशावतार काल भैरव की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि भैरव देव की पूजा करने से जीवन की नकारात्मता दूर होती है. साथ ही, शनि और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता है. पंचांग के अनुसार, 8 जून (सोमवार) को कालाष्टमी मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा. ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 जून को सुबह 3 बजकर 24 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि का समापन 9 जून को 3 बजकर 23 मिनट पर होगा.

कालाष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए

जूते-चप्पल से ना करें वार- कालाष्टमी के दिन कुत्ते को जूता-चप्पल नहीं दिखाना चाहिए. इसके साथ ही उसे किसी प्रकार का चोट पहुंचाना चाहिए. सनातन धर्म में कुत्ता को काल भैरव का प्रतीक माना गया है.

ना खिलाएं जूठा खाना- कालाष्टमी के दिन गलती से भी कुत्ते को जूठा भोजन ना खिलाएं. ऐसा करने से कालभैरव के अपमान का दोष लगता है. इस दिन काले कुत्ते को मुलायम रोटी, गुड़ या मीठे बिस्कुट खिलाएं.

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न करें नमक का सेवन- कालाष्टमी के दिन अगर व्रत रखते हैं, तो भूलकर भी नमक का सेवन ना करें. ऐसा करने से व्रत भंग का दोष लगता है, जिसका परिणाम दुखद माना गया है. कालाष्टमी का व्रत रखने वालों को कम से कम सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए.

नॉनवेज या शराब से बनाएं दूरी- कालाष्टमी के दिन व्रत न रखने वालों को भी नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा जानबूझकर किया जाता है, तो परिणाम नुकसानदेह होता है.

अनैतिक कार्य से रहें दूर- मासिक कालाष्टमी से दिन किसी प्रकार के अनैतिक कार्य से दूर रहना चाहिए. शास्त्रों में कालभैरव को 'दंडपाणि' भी कहा गया है. ऐसे में इस दिन गलत काम करने पर कठोर दंड मिल सकता है.

कालाष्टमी पर क्या करना चाहिए

कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते के दूध पिलाएं या दूध रोटी खिलाएं. ऐसा करने से शनि और राहु-केतु का दोष दूर होता है.

किसी कालभैरव मंदिर में उनके निमित्त सरसों के तेल का दीया जलाएं. कालाष्टमी का यह उपाय जीवन की नाकात्मकता को दूर करता है.

कालाष्टमी के दिन छोटे लड़कों को उनका पसंदीदा चीज दें. यह उपाय जीवन की परेशानियों को दूर करता है.

कालाष्टमी के दिन कालभैरव मंदिर में उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल दान करें.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)