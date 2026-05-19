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Hindi Newsधर्मDurga Ashtami: ज्येष्ठ मास की दुर्गा अष्टमी कब है? नोट कर लीजिए डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Durga Ashtami: ज्येष्ठ मास की दुर्गा अष्टमी कब है? नोट कर लीजिए डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Jyeshth Masik Durga Ashtami 2026: मां दुर्गा के भक्तों के लिए मासिक दुर्गा अष्टमी त्योहार की तरह होता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन खुशहाल और समृद्ध रहता है.आइए, जानते हैं ज्येष्ठ मास की मासिक दुर्गा अष्टमी के लिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 19, 2026, 06:04 PM IST
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Durga Ashtami: ज्येष्ठ मास की दुर्गा अष्टमी कब है? नोट कर लीजिए डेट, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Durga Ashtami: सनातन धर्म में अष्टमी का दिन बेहद महत्व का माना गया है. प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी 23 मई को पड़ रही है. मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन लोग आदिशक्ति मां जगदम्बा की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि शुक्ल पक्ष कीक अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल बना रहता है. इसके अलावा व्रत के शुभ प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने की दुर्गा अष्टमी कब है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं और इस दिन किस विधि से मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए.

मासिक दुर्गा अष्टमी कब है?

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 23 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 04 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 24 मई 2026 को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर होगी. इस तरह उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ की मासिक दुर्गा अष्टमी 23 मई, शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा.

 ज्येष्ठ मासिक दुर्गा अष्टमी शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 23 मिनट से 05 बजकर 08 मिनट तक

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अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06 बजकर 39 मिनट से  शाम 07 बजकर 01 मिनट तक

अमृत काल मुहूर्त- रात 11 बजकर 45 मिनट से अगले दिन दोपहर 01 बजकर 21 मिनट तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 24 मिनट से 03 बजकर 15 मिनट तक

यह भी पढ़ें: आखिर क्लॉक वाइज ही क्यों की जाती है मंदिर की परिक्रमा, जानें सही वजह और महत्व

मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा-विधि

मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहू्र्त में उठें और उसके बाद नित्यकर्म से निवृत होकर स्नान कर लें. इसके बाद शरीर पर गंगाजल छिड़कर कर साफ वस्त्र पहनें. मां दुर्गा को लाल वस्त्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनें. इसके बाद पूजा-मंदिर की सफाई कर देवी-देवताओं की प्रतिमा पर गंगाजल छिड़कें. इतना करने के बाद अगर आप व्रत रखते हैं, तो हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प करें. फिर, मां दुर्गा को फूल, अक्षत, कुमकुम, लाल चंदन और चुनरी अर्पित करें. मां दुर्गा को गुलहड़ का फूल अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप चाहें तो इस फूल को पूजन में शामिल कर सकते हैं. मां दुर्गा को फूल, अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद उन्हें सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें. माता की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं. इसके बाद अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.  अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें. पूजन के अंत में कपूर से मां दुर्गा की आरती करें और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करें. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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