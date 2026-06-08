/Masik Shivratri 2026: आ रही है अधिक मास की आखिरी शिवरात्रि, 5 काम करने से रोग-शोक होगा दूर

Jyeshth Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ अधिक मास समाप्ति की ओर है. अमावस्या तिथि सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. चतुर्दशी तिथि 13 जून को शाम 4 बजकर 7 मिनट से शुरू होगी. वहीं, यह तिथि 14 जून को दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक मान्य रहेगी. इस लिहाज से शिवरात्रि व्रत और पूजन शनिवार, 13 जून को किया जाएगा. मासिक शिवरात्रि व्रत भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए खास होती है. ऐसे में इस दिन पूजन के साथ-साथ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी.