/Masik Shivratri 2026: आ रही है अधिक मास की आखिरी शिवरात्रि, 5 काम करने से रोग-शोक होगा दूर

Jyeshth Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ अधिक मास समाप्ति की ओर है. अमावस्या तिथि सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. चतुर्दशी तिथि 13 जून को शाम 4 बजकर 7 मिनट से शुरू होगी. वहीं, यह तिथि 14 जून को दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक मान्य रहेगी. इस लिहाज से शिवरात्रि व्रत और पूजन शनिवार, 13 जून को किया जाएगा. मासिक शिवरात्रि व्रत भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए खास होती है. ऐसे में इस दिन पूजन के साथ-साथ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी.
ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि कुछ वजहों से बेहद खास मानी जा रही है. शनिवार को पड़ने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है. मान्यता है कि इस दिन शिवजी की विशेष उपासना करने से शनि दोष दूर होता है. इसके अलावा इस दिन अभिजीत और अमृत काल मुहूर्त का विशेष संयोग बन रहा है. दृक पंचांग के मुताबिक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. जबकि, अमृत काल मुहूर्त शाम 7 बजकर 26 मिनट से 8 बजकर 50 मिट तक रहेगा.
रोग के छुटकारा पाने के लिए शिवरात्रि के दिन गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें. यह उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए भी खास माना गया है.
कुश (धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला) के जल से शिव का अभिषेक करने पर रोग और शोक दूर होता है.
मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने या उससे अभिषेक करने पर धन प्राप्ति की कामना पूरी होती है.
ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्म के पापों से छुटकारा मिलता है. शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए यानी डंठल को ऊपर की तरफ रखना चाहिए.
मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है.
शिवलिंग पर दही अर्पित करने से वाहन और भवन सुख प्राप्त होता है.
चतुर्दशी के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करने से वंश में वृद्धि होती है.
शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं और धन की स्थिति अच्छी होती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)