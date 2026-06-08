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Masik Shivratri 2026: आ रही है अधिक मास की आखिरी शिवरात्रि, 5 काम करने से रोग-शोक होगा दूर

Masik Shivratri 2026 Upay: अधिक ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि 13 जून को पड़ने वाली है. शिवजी की कृपा पाने के लिए यह मासिक शिवरात्रि बेहद खास मानी गई है. इस दिन विशेष कार्यों को करने से रोग-शोक दूर हो सकता है.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 08, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:32 PM IST
Masik Shivratri 2026: आ रही है अधिक मास की आखिरी शिवरात्रि, 5 काम करने से रोग-शोक होगा दूर

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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