Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को करें ये काम, जॉब-बिजनेस में कामयाबी दिलाएंगे हनुमान जी

Bada mangal 2026: बड़ा मंगल वैशाख महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को कहा जाता है. इसे बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही पहली बार हनुमान अपने प्रभु श्रीराम से मिले थे. इसलिए इस महीने के मंगलवार का महत्व बढ़ जाता है. कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करता है. इसलिए, इस दौरान हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार, इस बार के ज्येष्ठ महीने में 8 मंगलवार का विशेष संयोग बन रहा है. यह संयोग अधिक मास की वजह से बना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल को क्या करना चाहिए.

आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए

अगर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में चला जाता है या आपकी प्रगति रुक गई है, तो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को रामरक्षास्त्रोत का निष्ठापूर्वक पाठ करें. ऐसा करने के लिए बड़ा मंगल के दिन किसी हनुमान मंदिर में बैठकर शांतिपूर्वक रामरक्षास्त्रोत का पाठ करें. हनुमान जी, प्रभु श्रीराम के परम भक्त हैं इसलिए इस दिन रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करने से वे प्रसन्न होते हैं और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है.

करियर और नौकरी में तरक्की के लिए

अगर ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही है या प्रमोशन लंबे समय से अटका हुआ है, तो ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में मीठा पान अर्पित करें. पान चढ़ाना कार्य की सिद्धि का प्रतीक माना जाता है. इससे आपके करियर की बाधाएं समाप्त होती हैं और सफलता के नए द्वार खुलेंगे.

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मांगलिक दोष दूर करने के लिए

अगर आपकी शादी में अनावश्यक अड़चनें आ रही हैं या कुंडली में मांगलिक दोष है, तो ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल आपके लिए वरदान हो सकता है. ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें. यह उपाय न सिर्फ विवाह में आ रही देरी को समाप्त करेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन में आने वाले कलह को भी दूर करेगा.

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मानसिक शांति के लिए

तनाव, मानसिक पीड़ा या लंबी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए हनुमान जी की कृपा संजीवनी के समान है. ऐसे में ज्येष्ठ में पड़ने वाले हर मंगलवार को पवनपुत्र को सुगंधित इत्र और केवड़े की माला अर्पित करें. साथ ही, इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने का संकल्प लें. लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, जो डर और शारीरिक कष्टों को दूर करने में सहायक होता है.

बड़ा मंगल 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

क्रम विशेष दिन तारीख (Date) 1 प्रथम बड़ा मंगल 5 मई 2026 2 द्वितीय बड़ा मंगल 12 मई 2026 3 तृतीय बड़ा मंगल 19 मई 2026 4 चतुर्थ बड़ा मंगल 26 मई 2026 5 पंचम बड़ा मंगल 2 जून 2026 6 छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026 7 सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026 8 आठवां बड़ा मंगल 23 जून 2026

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)