Advertisement
trendingNow13224736
Hindi Newsधर्मPurushottam Maas Vastu: पुरुषोत्तम मास में घर में भूलकर भी ना रखें ऐसी 4 चीजें, वरना छिन जाएगा सुख-चैन

Purushottam Maas Vastu: पुरुषोत्तम मास में घर में भूलकर भी ना रखें ऐसी 4 चीजें, वरना छिन जाएगा सुख-चैन

Purushottam Maas Vastu Tips: इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पवित्र महीने में कुछ चीजों को घर में रखना बेहद अशुभ और अमंगलकारी होता है. आइए, जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के दौरान घर में किन 4 चीजों को नहीं रखना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 21, 2026, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Purushottam Maas Vastu: पुरुषोत्तम मास में घर में भूलकर भी ना रखें ऐसी 4 चीजें, वरना छिन जाएगा सुख-चैन

Purushottam Maas Vastu: शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मलमास भी कहा गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पुरुषोत्तम मास 17 मई से जारी है और अगले 15 जून तक रहेगा. सनातन धर्म में इस महीने का बेहद खास महत्व है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधि में भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि जो कोई इस दौरान उनकी विशेष पूजा-अर्चना करता है, उसका जीवन समृद्ध और खुशहाल रहता है. वैसे तो शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दौरान घर में नकारात्मकता फैलाने वाली कुछ चीजों को बाहर कर देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दौरान इन चीजों के घर में होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो किस किसी भी परिवार के लिए शुभ नहीं होता. ऐसे में आइए, अब वास्तु शास्त्र से जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के दौरान घर में किन 4 चीजों को नहीं रखना चाहिए.

टूटी हुई मूर्तियां

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पुरुषोत्तम मास के दौरान घर में किसी भी देवी या देवता की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तु शास्त्र का नियम कहता है कि घर में खंडित मूर्तियां रखने से भयानक वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो कि घर-परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता. इसलिए, अगर आपके भी घर में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, तो उन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें. 

घर में ना रखें सूखे या मुरझाए हुए पौधे

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, पुरुषोत्तम मास के दौरान घर से सूखे या मुरझाए हुए पौधों को बाहर कर देना चाहिए. घर में मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. इसके साथ ही इसका परिवार के सदस्यों के मन-मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इन पौधों की जगह आप तुलसी के पौधे लगा सकते हैं. इसे लगाने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

टूटे-फूटे कांच के बर्चन

वास्तु शास्त्र की मानें तो पुरुषोत्तम मास की अवधि में घर में किसी भी प्रकार के टूटे-फूटे कांच के बर्तन नहीं होने चाहिए. टूटे या चटके हुए शीशे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं. इसलिए ऐसी वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर कर दें. ऐसा न करने पर आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: घर या दफ्तर में कितने डंठल वाला बांस का पौधा लगाना होता है शुभ, फेंगशुई टिप्स से जानिए

खराब या बंद पड़ी घड़ियां

घर में खराब या बंद पड़ी घड़ियां वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं. यही वजह है कि पुरुषोत्तम मास में वास्तु शास्त्र के जानकार ऐसी चीजों को घर से बाहर करने की सलाह देते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में बंद पड़ी घड़ियां परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा उत्पन्न करती हैं. ऐसे में अगर आपके भी घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, तो उसे सही करवा लें या फिर उसे बाहर कर दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Purushottam Maas 2026

Trending news

11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
Cockroach Janta Party
11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने टोका
Tamil Nadu Minister Oath Ceremony
यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने टोका
सदी पर अमिट छाप की सौगात, Essel ने उद्यमशीलता की बदौलत पूरे किए 100 स्‍वर्णिम बरस
essel
सदी पर अमिट छाप की सौगात, Essel ने उद्यमशीलता की बदौलत पूरे किए 100 स्‍वर्णिम बरस
भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप?
Ebola virus
भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप?
Essel Group ने 100 वर्षों के इतिहास में 190 से अधिक देशों तक फहराया कामयाबी का परचम
100 years of Essel Group
Essel Group ने 100 वर्षों के इतिहास में 190 से अधिक देशों तक फहराया कामयाबी का परचम
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
suvendu adhikari
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
EsselGroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...
essel
EsselGroup@100: जब समय ने सराहा, समाज ने दिया सम्‍मान; गौरव के अनोखे पल...
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
Essel Group
Essel@100: मील के पत्‍थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्‍त की कसौटी पर मिला सम्‍मान
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
100 years of Essel Group
यूं ही नहीं बन जाता कोई नंबर 1, Essel ने जब सेट किए मार्केट के नए ट्रेंड्स
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत
Bhagwant Mann
पंजाब के लिए वरदान साबित हो रही है 'CM सेहत योजना', कैसे कर सकते हैं 10 लाख की बचत