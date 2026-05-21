Purushottam Maas Vastu: पुरुषोत्तम मास में घर में भूलकर भी ना रखें ऐसी 4 चीजें, वरना छिन जाएगा सुख-चैन

Purushottam Maas Vastu: शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मलमास भी कहा गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पुरुषोत्तम मास 17 मई से जारी है और अगले 15 जून तक रहेगा. सनातन धर्म में इस महीने का बेहद खास महत्व है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधि में भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि जो कोई इस दौरान उनकी विशेष पूजा-अर्चना करता है, उसका जीवन समृद्ध और खुशहाल रहता है. वैसे तो शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दौरान घर में नकारात्मकता फैलाने वाली कुछ चीजों को बाहर कर देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दौरान इन चीजों के घर में होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो किस किसी भी परिवार के लिए शुभ नहीं होता. ऐसे में आइए, अब वास्तु शास्त्र से जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के दौरान घर में किन 4 चीजों को नहीं रखना चाहिए.

टूटी हुई मूर्तियां

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पुरुषोत्तम मास के दौरान घर में किसी भी देवी या देवता की टूटी हुई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तु शास्त्र का नियम कहता है कि घर में खंडित मूर्तियां रखने से भयानक वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो कि घर-परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता. इसलिए, अगर आपके भी घर में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, तो उन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें.

घर में ना रखें सूखे या मुरझाए हुए पौधे

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, पुरुषोत्तम मास के दौरान घर से सूखे या मुरझाए हुए पौधों को बाहर कर देना चाहिए. घर में मुरझाए हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. इसके साथ ही इसका परिवार के सदस्यों के मन-मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इन पौधों की जगह आप तुलसी के पौधे लगा सकते हैं. इसे लगाने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

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टूटे-फूटे कांच के बर्चन

वास्तु शास्त्र की मानें तो पुरुषोत्तम मास की अवधि में घर में किसी भी प्रकार के टूटे-फूटे कांच के बर्तन नहीं होने चाहिए. टूटे या चटके हुए शीशे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं. इसलिए ऐसी वस्तुओं को तुरंत घर से बाहर कर दें. ऐसा न करने पर आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

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खराब या बंद पड़ी घड़ियां

घर में खराब या बंद पड़ी घड़ियां वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं. यही वजह है कि पुरुषोत्तम मास में वास्तु शास्त्र के जानकार ऐसी चीजों को घर से बाहर करने की सलाह देते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में बंद पड़ी घड़ियां परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा उत्पन्न करती हैं. ऐसे में अगर आपके भी घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, तो उसे सही करवा लें या फिर उसे बाहर कर दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)