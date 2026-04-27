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Hindi Newsधर्मShani Amavasya 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति के लिए इस दिन बनेगा खास संयोग, जानें क्या करने से कम होगा कष्ट

Shani Amavasya 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति के लिए इस दिन बनेगा खास संयोग, जानें क्या करने से कम होगा कष्ट

Shani Amavasya 2026: ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शास्त्रों में विशेष महत्व दिय गया है. मान्यता है कि इसी दिन न्याय के देवता शनि का जन्म हुआ था. यही वजह है कि हर साल ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव की विशेष कृपा पाने और साढ़ेसाती, ढैय्या के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा-पाठ और उपाय किए जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं. आइए जानते हैं कि साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति पाने के लिए शनि जयंती प र क्या करना शुभ फलदायी होगा. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:30 PM IST
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Shani Amavasya 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति के लिए इस दिन बनेगा खास संयोग, जानें क्या करने से कम होगा कष्ट

Shani Amavasya 2026: हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है. इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान शनि देव के भक्त उनकी विशेष कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और शनि मंदिरों में दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मान्यतानुसार, कर्मफलदाता शनि भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी. शनि जयंती पर भक्त पूजा-पाठ और यज्ञ-हवन इत्यादि करवाते हैं. इसके अलावा लोग इस दिन शनि देव को तेल भी अर्पित करते हैं.  माना जाता है कि शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि जयंती पर किन उपायों को करने से साढ़ेसाती और ढैय्या से मुक्ति मिल सकती है. 

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के लिए शनि जयंती पर शनि देव की पूजा करें. इसके साथ ही किसी ज्योतिषीय से सलाह लेकर नीमल जैसे रत्न धारण करें. 

शनि अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करें. मान्यता है कि जो भक्त हनुमान जी की स्तुति करते हैं, उन्हें शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है. 

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शनि जयंती के दिन किसी शनि मंदिर जाकर वहां, शनि देव की पूजा-अर्चना कर उन्हें तेल अर्पित करें और वहीं बैठकर शनि मंत्र का कम से कम 80, 000 बार जाप करें.

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी की उपासना करें और महामृत्युंजय और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

शनि जयंती के दिन दान करने से भी कष्ट दूर होते हैं. ऐसे में इस दिन सरसों तेल, लोहे का सामान, काला चना, काले कपड़े, कंबल इत्यादि चीजों का दान करें. 

शनि जयंती के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में जल दें. साथ ही उसकी 7 बार परिक्रमा करे और शाम के समय सरसों के तेल का दीया जलाएं.

शनि देव की पूजा के दौरान उन्हें नीले रंग का फूल चढ़ाएं.साथ ही रुद्राक्ष की माला पर "ऊँ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

यह भी पढ़ें: इन 4 राशि वालों के जीवन में कभी नहीं होती धन और ऐश्वर्य की कमी, हमेशा रहते हैं धनवान

कब है शनि अमावस्या 2026?

 ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि अमावस्या मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 16 मई को देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल शनि अमावस्या 16 मई को ही मनाई जाएगी.  

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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