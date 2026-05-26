31 मई को अक्षय फल पाने का सुनहरा मौका, जानें कौन-से काम करने से भरेगी तिजोरी, कभी नहीं होगी तंगी

Purnima 2026 May: सारे पापों से निजात पाने और धन-समृद्धि, सौभाग्‍य का आशीर्वाद पाने के लिए 31 मई 2026 की तारीख बहुत खास है. इस दिन ऐसा संयोग बन रहा है, जो 3 साल में एक बार आता है. साथ ही भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की कृपा पाने के लिए विशेष है.

31 मई 2026, रविवार को ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा है. अधिकमास या पुरुषोत्‍तम मास 3 साल में आता है, उस पर वह ज्‍येष्‍ठ महीने में ही आए ऐसा संयोग तो कई सालों में बनता है. साल 2026 में यह संयोग बना है, लिहाजा इस दिन धन-समृद्धि पाने के लिए कुछ खास काम जरूर करें.

ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा का महत्‍व

धर्म-शास्‍त्रों में अधिकमास की पूर्णिमा और उस पर ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा को बहुत खास माना गया है. मान्‍यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा-पाठ और स्नान-दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आती है. इस दिन किए गए कामों का कई गुना फल मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यही वजह है कि ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा पर स्‍नान-दान, जप-तप करने का बड़ा महत्‍व है. साथ ही चंद्र देव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य अर्पित करें. इससे तनाव दूर होता है और घर में सुख-शांति, सकारात्‍मकता रहती है.

(यह भी पढ़ें: निर्जला एकादशी मई में या जून में? आखिर तारीख को लेकर क्यों है इतना कन्फ्यूजन, जानिए सही डेट)

ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा पर करें ये काम

यदि आप भगवान विष्‍णु और मां लक्ष्‍मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और जीवन की समस्‍याओं से निजात पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ काम जरूर करें. इससे आपको आर्थिक तंगी नहीं होगी. तनाव नहीं होगा. निगेटिविटी दूर होगी.

दान: ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा पर गरीब-जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्‍य अनुसार अनाज, कपड़े, भोजन, जल, धन आदि का दान करें. इससे कई ग्रह दोष दूर होते हैं. साथ ही इस दिन छाता, पंखा, जूते-चप्‍पल दान करना बहुत पुण्‍य देता है.

चंद्रमा को अर्घ्‍य: पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्‍य दें और कुछ समय चंद्रमा की रोशनी में बिताएं. इससे तनाव दूर होगा. चंद्रमा मजबूत होगा, जिससे इमोशनल इंटेलीजेंस, निर्णय क्षमता बेहतर होगी. सकारात्‍मकता बढ़ेगी. इस ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा चंद्रोदय शाम को 07:36 बजे होगा.

विष्‍णु चालीसा का पाठ : ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा पर भगवान विष्‍णु की पूजा करें. उनका पीले वस्‍त्र, पीले फूल से श्रृंगार करें. पीली मिठाई का भोग लगाएं, फिर विष्‍णु चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं.

धन वृद्धि के लिए श्रीसूक्‍त का पाठ : पूर्णिमा की रात माता लक्ष्‍मी की पूजा करें, उन्‍हें खीर का भोग लगाएं और श्रीसूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें. इससे धन-धान्य बढ़ता है.

दीपक जलाएं : ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पर दीपदान करें. मंदिर में दीपक जलाएं, घर में घी का दीपक जलाएं. मुख्‍य द्वार पर घी का दीपक रखें. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और घर में वास करती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)