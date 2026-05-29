Jyeshtha Purnima Upay: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करें तिल से जुड़े खास उपाय, जल्द दूर होगा पितृ दोष

Jyeshtha Purnima 2026 Pitra Dosh Upay: पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु की कृपा पाने के साथ-साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी खास माना गया है. कहा जाता है कि जब पितृ देव प्रसन्न रहते हैं, तो देवी-देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती रहती है. सनानत पंचांग के अनुसार, 31 मई 2026 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पड़ रही है. मान्यता है कि यदि इस दिन पितरों के निमित्त कुछ आसान उपाय कर लिए जाएं, तो पितृ देव की असीम कृपा प्राप्त होती है. इसके साथ ही इन उपायों से जीवन में चल रहा पितृ दोष भी शांत होता है. ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तिल से जुड़े कुछ उपाय ऐसे हैं, जो पितृ देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माने गए हैं.

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि आरंभ- 30 मई 2026, सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर

पूर्णिमा तिथि समाप्त- 31 मई 2026, दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर

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पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा- उदया तिथि के मुताबिक, ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 30 मई को रखा जाएगा.

पूर्णिमा के निमित्ति दान कब करें- अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत रखने वाले 31 मई को दान कर सकते हैं.

पितृ दोष से मुक्ति के लिए तिल से जुड़े उपाय

ऋगवेद के मुताबिक, पितरों के देवता अर्यमा हैं. ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अर्यमा देव को काले तिल के लड्डू अर्पित करें. ऐसा करने से पितृ दोष शांत होता है. साथ ही, पूर्वजों की कृपा के परिणामस्वरूप जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.

पितृ दोष के कारण जीवन में तरक्की रुक जाती है, घर में क्लेश होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों का मन अशांत रहता है. ऐसे में इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दूध में काले तिल मिला लें और पितरों का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित कर दें. यह उपाय पितरों की भटकती आत्मा की शांति के लिए भी खास है.

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ज्येष्ठ पूर्णिमा को शाम के वक्त पीपल वृक्ष की पूजा करें और उसके नीचे सरसों के तेल का एक दीया जलाएं. साथ ही, उस दीपक में काले तिल भी डालें. इतना करने के साथ ही पितरों का ध्यान करें और अगर संभव हो तो पितृ सूक्त का पाठ करें. अगर पितृ सूक्त का पाठ नहीं कर सकते, तो 'पितृभ्य नमः' इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)