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Hindi Newsधर्मPurnima Today Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा आज, स्‍नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे 48 मिनट, देखें 31 मई का पूरा पंचांग

Purnima Today Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा आज, स्‍नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे 48 मिनट, देखें 31 मई का पूरा पंचांग

31 मई 2026 को ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की पूर्णिमा है. जिसे ब्‍लू मून कहा जा रहा है. 3 साल में 1 बार आने वाली इस पूर्णिमा का बहुत महत्‍व है. लिहाजा आज ब्रह्म मुहूर्त में स्‍नान करें. साथ ही दान भी जरूर करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 31, 2026, 05:30 AM IST
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आज का पंचांग 31 मई 2026 ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा तिथि.
आज का पंचांग 31 मई 2026 ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा तिथि.

Aaj Ka Panchang 31 May 2026: आज की पूर्णिमा तिथि विशेष है क्‍योंकि यह 3 साल में एक बार अधिकमास में ही आती है. उस पर ज्‍येष्‍ठ महीने में अधिकमास पड़ने का संयोग तो कई सालों में आता है. आज 31 मई 2026 को ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा है. यह दिन भगवान विष्‍णु की कृपा पाने के लिए विशेष है. इस दिन पवित्र नदी में स्‍नान करें, पूजा करें और दान जरूर दें. 

31 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 31 May 2026)   

आज की तिथि - 31 मई को दोपहर 02:14 बजे तक ज्‍येष्‍ठ अधिक पूर्णिमा रहेगी और उसके बाद कृष्‍ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - रविवार, 

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आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे. राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद से पहले पद में और शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 31 मई की शाम 04:11 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद ज्‍येष्‍ठा नक्षत्र रहेगा. ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा के दिन ज्‍येष्‍ठ नक्षत्र होने के कारण ही इस महीने का नाम ज्‍येष्‍ठ महीना है. 

आज के योग - सुबह 05:24 बजे से सिद्ध योग रहेगा. 

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:04 बजे
चन्द्रोदय - शाम 07:22 बजे 
चन्द्रास्त - 1 जून की सुबह 06:01 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

यह भी पढ़ें: 31 मई की पूर्णिमा को क्यों कहा जा रहा ब्लू मून, छोटा नजर आएगा चांद, क्या रंग भी बदलेगा?

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
अमृत काल - सुबह 04:33 बजे से 06:20 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - शाम 05:24 बजे से  07:04 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:24 बजे से 02:04 बजे तक
कुलिक - शाम 03:44 बजे से 05:24 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:17 बजे से 06:10 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 10:28 बजे से देर रात 12:16 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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