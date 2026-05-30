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Jyeshtha Amavasya 2026: कब पड़ेगी अधिक मास की अमावस्या? क्या करने से खुश होंगे देवता और पितर, जानिए

Jyeshtha Amavasya 2026: पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या 14-15 जून 2026 को पड़ने वाली है. अमावस्या का व्रत और पूजन 14 जून को किया जाएगा, जबकि दान 15 जून को किया जाएगा. इस दिन देवता और पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, जानें.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 30, 2026, 03:18 PM IST
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Jyeshtha Amavasya 2026: कब पड़ेगी अधिक मास की अमावस्या? क्या करने से खुश होंगे देवता और पितर, जानिए

Jyeshtha Amavasya 2026 Date Upay: ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि देवता और पितर दोनों की कृपा पाने के लिए विशेष मानी गई है. आमतौर पर लोग इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध (तर्पण, पिंडदान) करते हैं. मान्यतानुसार, इस तिथि पर पूर्वज धरती पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं. शास्त्रों के मुताबिक, जब तक पितर प्रसन्न नहीं होत, तब तक देवता कृपा भी प्राप्त नहीं होती. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान की कृपा के लिए पूर्वजों को तृप्त करना भी जरूरी है. यही वजह है कि इस दिन पूर्वजों के निमित्त विशेष तौर पर तर्पण, पिंडदान और दान किए जाते हैं. पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या 14 जून को पड़ने वाली है. आगे,ज्येष्ठ अमावस्या का मुहूर्त और इस दिन देवता और पितरों की कृपा पाने के उपाय जानिए.

ज्येष्ठ अमावस्या 2026 तिथि और स्नान-दान मुहूर्त

अमावस्या तिथि की शुरुआत- 14 जून को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से
अमावस्या तिथि का समापन- 15 जून को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर
कब रहें अमावस्या का व्रत?- 14 जून 2026, रविवार
दान कब करें- 15 जून को सुबह 8 बजकर 23 मिनट से पहले

कब करें पितरों के निमित्त तर्पण? 

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 30 और 31 मई दोनों ही दिन पड़ रही है. ऐसे में 30 मई को अमावस्या का व्रत और देवता और पितरों के निमित्त पूजन किया जाएगा. तर्पण के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच किया जा सकता है. जबकि, इसके अलगे दिन यानी 31 मई को सुबह के समय दान किया जाएगा.  

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क्या करने से प्रसन्न होंगे देवता और पितर?

ज्येष्ठ अमावस्या (30 मई) के दिन दोपहर 12 बजे घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ साफ-सफाई करें. इसके साथ ही पूजा की थाली तैयार करें. पूजा की थाली में पूजन सामग्री समेत विशेष रूप से गुड़ और घी रखें. इतना करने के बाद दरवाजे के दोनों ओर 1-1  बड़ा दीपक रखें. दीपक में गोबर के उपले डालकर जलाएं. जब उपले से धुआं निकलना बंद हो जाए, तो दोनों दीप का पूजन करें. देवता और पितरों का ध्यान करते हुए उसमें गुड़ और घी रखें. ऐसा 5 बार करें. ऐसा करने से देवता और पितर दोनों प्रसन्न होंगे. पितृ

धन प्राप्ति के उपाय

ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कर उसमें जल और जनेऊ अर्पित करें.  वहीं बैठकर भगवान विष्णु के मंत्र- 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. ऐसा करते हुए पीपल की परिक्रमा भी करें. अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है. इसके अलावा इस दिन आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में मौजूद मछलियों को दें. अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है.

यह भी पढ़ें: भगवान जगन्नाथ के प्रत्येक अंग के दर्शन का है खास महत्व, दूर होते हैं 9 ग्रह से जुड़े दोष

ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या ना करें

मान्यानुसार, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते और बेलपत्र तोड़ना निषेध है. अमावस्या की पूजा के लिए तुलसी और बेलपत्र पहले ही लाकर रख लें. अमावस्या के दिन बेलपत्र ना मिलने पर पुराने पत्तों को धोकर भी चढ़ाया जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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