Advertisement
trendingNow13215671
Hindi Newsधर्मसाल 2026 की सबसे शक्तिशाली अमावस्याओं में एक है ज्येष्ठ अमावस्या! क्‍यों?

साल 2026 की सबसे शक्तिशाली अमावस्याओं में एक है ज्येष्ठ अमावस्या! क्‍यों?

साल में 12 अमावस्‍या आती हैं लेकिन इसमें कुछ विशेष हैं. इस साल ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को सबसे शक्तिशाली अमावस्‍या में गिना जा रहा है. इसके पीछे कई खास वजहें हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 13, 2026, 03:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर कई दुर्लभ योग.
ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर कई दुर्लभ योग.

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि पितरों की कृपा पाने का दिन तो होती ही है. साथ ही इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है. इस दिन शनि जयंती, पितृ ऊर्जा और सूर्य की तीव्रता मिलकर ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही हैं, जो साल 2026 की सबसे असरदार अमावस्याओं में इसे शामिल कर रहा है.

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है? 

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 05:11 बजे से प्रारंभ होगी और 17 मई 2026 को रात 01:30 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 16 मई को ही ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या मानी जाएगी. इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्‍नान करें. साथ ही ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के दिन शनि दोष, पितृ दोष निवारण के उपाय करें. वहीं सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए विधि-विधान से वट सावित्री व्रत रखें. 

(यह भी पढ़ें: पांचों पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही क्‍यों मारना चाहता था कर्ण? इस दुश्‍मनी के पीछे थे 5 कारण

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2026 की ज्येष्ठ अमावस्या खास होने के कारण 

शनि जयंती (Shani Jayanti) - कर्मफलदाता शनि देव का जन्‍म ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के दिन ही हुआ था. इस दिन शनि देव की पूजा करने से शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या के कष्‍टों से राहत मिलती है. शनि की महादशा या कुंडली में शनि दोष हो तो उससे भी निजात पाने के उपाय इस दिन करें. 

वट सावित्री व्रत (Vat Savitri Vrat) - सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखें, बरगद के पेड़ की पूजा करें. सावित्री-सत्‍यवान की कथा पढ़ें. ऐसा करने से अखंड सौभाग्‍य का आशीर्वाद मिलता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है. 

शनिश्चरी अमावस्या (Shanishchari Amavasya) -  शनिश्‍चरी अमावस्‍या यानी कि अमावस्‍या का शनिवार को पड़ना धर्म-ज्‍योतिष में हमेशा विशेष माना गया है और साल 2026 की पहली शनि अमावस्‍या 16 मई को है. उस पर शनि जयंती के दिन शनिवार का पड़ना दुर्लभ योग है. 

पितरों का आशीर्वाद - ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को पूर्वजों की आत्‍मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान-पुण्‍य करना चाहिए. इस ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को पितरों के निमित्‍त दान, पुण्‍य तर्पण जरूर करें. 

अधिकमास की शुरुआत - ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के अगले दिन से अधिकमास शुरू होगा. इसलिए यह अमावस्‍या विशेष है, इस महीने में रोजाना भगवान विष्‍णु की पूजा करें. 

सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में होना - सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के स्‍वामी हैं और ज्‍येष्‍ठा अमावस्‍या पर अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ी हुई रहेगी. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

jyeshtha amavasya 2026

Trending news

Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM Suvendu Adhikari
नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, CM की कुर्सी संभालने के बाद लिया बड़ा फैसला
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
Tamil Nadu
CM ऑफिस में ‘ज्योतिषी एंट्री’ पर विवाद, CM विजय का U-टर्न; प्रधान पंडित को हटाया
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
Supreme Court
एक वोट से जीत, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक! सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक को दी राहत
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
Jammu and Kashmir
‘मास्टरमाइंड मशकूर मास्टर’? आतंकियों को पनाह, राशन और... UAPA के तहत हुई गिरफ्तारी
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
sonia gandhi
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
West Bengal news
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग
NEET 2026
NEET पेपर लीक का मामला SC पहुंचा, NTA को खत्म कर नई संस्था बनाने की मांग