ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि पितरों की कृपा पाने का दिन तो होती ही है. साथ ही इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है. इस दिन शनि जयंती, पितृ ऊर्जा और सूर्य की तीव्रता मिलकर ऐसा दुर्लभ संयोग बना रही हैं, जो साल 2026 की सबसे असरदार अमावस्याओं में इसे शामिल कर रहा है.

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है?

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 05:11 बजे से प्रारंभ होगी और 17 मई 2026 को रात 01:30 बजे समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर 16 मई को ही ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या मानी जाएगी. इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्‍नान करें. साथ ही ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के दिन शनि दोष, पितृ दोष निवारण के उपाय करें. वहीं सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए विधि-विधान से वट सावित्री व्रत रखें.

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साल 2026 की ज्येष्ठ अमावस्या खास होने के कारण

शनि जयंती (Shani Jayanti) - कर्मफलदाता शनि देव का जन्‍म ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के दिन ही हुआ था. इस दिन शनि देव की पूजा करने से शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या के कष्‍टों से राहत मिलती है. शनि की महादशा या कुंडली में शनि दोष हो तो उससे भी निजात पाने के उपाय इस दिन करें.

वट सावित्री व्रत (Vat Savitri Vrat) - सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखें, बरगद के पेड़ की पूजा करें. सावित्री-सत्‍यवान की कथा पढ़ें. ऐसा करने से अखंड सौभाग्‍य का आशीर्वाद मिलता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है.

शनिश्चरी अमावस्या (Shanishchari Amavasya) - शनिश्‍चरी अमावस्‍या यानी कि अमावस्‍या का शनिवार को पड़ना धर्म-ज्‍योतिष में हमेशा विशेष माना गया है और साल 2026 की पहली शनि अमावस्‍या 16 मई को है. उस पर शनि जयंती के दिन शनिवार का पड़ना दुर्लभ योग है.

पितरों का आशीर्वाद - ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को पूर्वजों की आत्‍मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान-पुण्‍य करना चाहिए. इस ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को पितरों के निमित्‍त दान, पुण्‍य तर्पण जरूर करें.

अधिकमास की शुरुआत - ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या के अगले दिन से अधिकमास शुरू होगा. इसलिए यह अमावस्‍या विशेष है, इस महीने में रोजाना भगवान विष्‍णु की पूजा करें.

सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में होना - सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के स्‍वामी हैं और ज्‍येष्‍ठा अमावस्‍या पर अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ी हुई रहेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)