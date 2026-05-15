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Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर इन मंत्रों का जाप कर पितरों को करें प्रसन्न, दूर होगा पितृ दोष और रुकेगी धन हानि!

Jyeshtha Amavasya 2026 Par Mantra Jaap: ज्येष्ठ अमावस्या पर कुछ मंत्रों का जाप करना पितरों को प्रसन्न कर सकता है. पितृ दोष दूर हो सकती है और धन हानि रुक सकती है. आइए उन विशेष मंत्रों और पितृ तर्पण की विधि जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 07:27 PM IST
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Jyeshtha Amavasya 2026
Jyeshtha Amavasya 2026

Jyeshtha Amavasya 2026 Mantra: ज्येष्ठ अमावस्या तिथि एक अति प्रभावशाली तिथि है. इस तिथि पर पितरों को आसान उपाय करके प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है. ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने व जप-तप दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर अगर कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें तो पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है. रुके हुए काम पूरे बिना बाधा के पूरे होते हैं. इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 15 मई को है. ऐसे में आइए इस बारे में जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या पर किन मंत्रों का जाप करें व कैसे पितरों का तर्पण करें.

ज्येष्ठ अमावस्या पर पितृ तर्पण की विधि

  • सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें और स्वच्छ कपड़े पहनें. 

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  • पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय बताया गया है. 

  • ऐसे में दोपहर होते ही पितरों के निमित्त तर्पण करें.

  • इसके लिए हाथ में जौ, तिल और कुशा लेकर पितरों को जल दें.

  • पितरों की शांति के निमित्त दान करें. 

  • ब्राह्मणों को भोजन कराए और पक्षियों को दाना डालें.

  • सोच को सकारात्मक रखें और किसी से झगड़ें नहीं. वाणी को शुद्ध रखें, किसी को बुरा भला न कहें.

  • ज्येष्ठ अमावस्या पर तामसिक भोजन न करें.

तिल का दान और मंत्र जाप
ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पितृ शांति के उपाय करने के लिए एक अति शुभ दिन है. इस दिन अगर पितरों की पूजा करें व काले तिल का दान करें तो सभी तरह के पितृ दोष दूर हो जाते है और शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है. इस एक उपाय को करने से घर में धन हानि रुक जाती है और सभी तरह की बीमारी और क्लेश से छुटकारा मिलता है. इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर पितृ शांति के लिए अगर कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं. इससे घर और जीवन में शांति आएगी और पितृ प्रसन्न होकर अपनी कृपा अपने वंशजों पर बनाए रखेंगे.  आइए मंत्र जानें.

पितृ मंत्र
इस मंत्र का करें जाप- 'ॐ पितृ देवतायै नम:'
इस मंत्र का करें जाप- 'ॐ पितृ गणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्।'

इस मंत्र का करें जाप- 
'ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च
नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:'

इस मंत्र का करें जाप- 
'ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च।
नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:।'

इस मंत्र का करें जाप- 
'ॐ आद्य-भूताय विद्महे सर्व-सेव्याय धीमहि।
शिव-शक्ति-स्वरूपेण पितृ-देव प्रचोदयात्।'

पूजा मंत्र- 
'ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृो प्रचोदयात्।।'

पूजा मंत्र- 
'ॐ आद्य-भूताय विद्महे सर्व-सेव्याय धीमहि। शिव-शक्ति-स्वरूपेण पितृ-देव प्रचोदयात्।।'

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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