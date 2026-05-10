Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने से लोगों में कंफ्यूजन है कि व्रत रखने और स्नान-दान करने की सही तारीख कौन-सी है, ताकि पूरा फल प्राप्त किया जा सके.
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Jyeshtha Amavasya 2026 (ज्येष्ठ अमावस्या 2026 कब है ): 3 मई 2026 से प्रारंभ हुए ज्येष्ठ महीने की अमावस्या आने वाली है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान-पुण्य करने का विधान है. ताकि पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें. इसके अलावा ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है. जानिए इस साल ज्येष्ठ अमावस्या कब है?
द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से प्रारंभ होगी और 16 व 17 मई की मध्यरात्रि 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के मुताबिक, 16 मई 2026 को ज्येष्ठ अमावस्या होगी. इसी दिन अमावस्या व्रत भी रखा जाएगा.
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इस साल ज्येष्ठ अमावस्या को पवित्र नदी में स्नान करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजकर 55 मिनट से सुबह 10 बजकर 40 मिनट तक है. इसी समय में दान-पुण्य भी कर सकते हैं.
ज्येष्ठ अमावस्या तिथि साल में एक बार आती है और इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है. साथ ही वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है. यह दिन शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और शनि दोष के कारण आ रही समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत खास है.
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ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती के दिन शनि देव को तेल चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि से संबंधित चीजों का दान करें. इस साल ज्येष्ठ अमावस्या इसलिए भी विशेष है क्योंकि 16 मई 2026 को शनिवार है. यह साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या है और शनि जयंती भी है. ऐसे में शनि के कष्टों से निजात पाने और शनि देव की कृपा पाने का ऐसा सुनहरा मौका इस साल दोबारा नहीं मिलेगा.
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साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं. बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, सावित्री-सत्यवान की कथा सुनती हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)