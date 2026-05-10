Advertisement
trendingNow13211482
Hindi Newsधर्मज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है, 15 मई या 16 मई? न हों कन्‍फ्यूज, सही तारीख जान लें वरना खो देंगे बड़ा मौका

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है, 15 मई या 16 मई? न हों कन्‍फ्यूज, सही तारीख जान लें वरना खो देंगे बड़ा मौका

Jyeshtha Amavasya 2026: ज्‍येष्‍ठ महीने की अमावस्‍या तिथि 2 दिन पड़ने से लोगों में कंफ्यूजन है कि व्रत रखने और स्‍नान-दान करने की सही तारीख कौन-सी है, ताकि पूरा फल प्राप्‍त किया जा सके. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 10, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है, 15 मई या 16 मई? न हों कन्‍फ्यूज, सही तारीख जान लें वरना खो देंगे बड़ा मौका

Jyeshtha Amavasya 2026 (ज्येष्ठ अमावस्या 2026 कब है ): 3 मई 2026 से प्रारंभ हुए ज्‍येष्‍ठ महीने की अमावस्‍या आने वाली है. इस दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान-पुण्‍य करने का विधान है. ताकि पूर्वज प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद दें. इसके अलावा ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को शनि जयंती भी मनाई जाती है. जानिए इस साल ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या कब है? 

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या की सही तारीख 

द्रिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से प्रारंभ होगी और 16 व 17 मई की मध्‍यरात्रि 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के मुताबिक, 16 मई 2026 को ज्येष्ठ अमावस्या होगी. इसी दिन अमावस्‍या व्रत भी रखा जाएगा. 

(यह भी पढ़ें: 12 मई को फिर से हनुमान जयंती! आखिर क्या है यह माजरा, जानिए तेलुगू हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

ज्येष्ठ अमावस्या पर स्नान-दान का समय 

इस साल ज्येष्ठ अमावस्या को पवित्र नदी में स्नान करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजकर 55 मिनट से सुबह 10 बजकर 40 मिनट तक है. इसी समय में दान-पुण्‍य भी कर सकते हैं.  

क्‍यों अहम है ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या? 

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या तिथि साल में एक बार आती है और इसी दिन शनि जयंती मनाई जाती है. साथ ही वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है. यह दिन शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या और शनि दोष के कारण आ रही समस्‍याओं से निजात पाने के लिए बहुत खास है. 

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर दुर्लभ ग्रह योग, बैठे-बिठाए जाग जाएंगे 5 राशि वालों के नसीब, हाथ लगाने से मिट्टी बनेगी सोना)

ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर शनि जयंती के दिन शनि देव को तेल चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि से संबंधित चीजों का दान करें. इस साल ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या इसलिए भी विशेष है क्‍योंकि 16 मई 2026 को शनिवार है. यह साल की पहली शनिश्‍चरी अमावस्‍या है और शनि जयंती भी है. ऐसे में शनि के कष्‍टों से निजात पाने और शनि देव की कृपा पाने का ऐसा सुनहरा मौका इस साल दोबारा नहीं मिलेगा.

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें)  

साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं. बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, सावित्री-सत्‍यवान की कथा सुनती हैं.  

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

jyeshtha amavasya 2026

Trending news

थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
thalapathy vijay
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
विजय शपथ ले रहे थे...ताली बजाते-बजाते फफक कर रो पड़े विजय के पिता, कैमरे में कैद हुआ!
Thalapathy Vijay CM
विजय शपथ ले रहे थे...ताली बजाते-बजाते फफक कर रो पड़े विजय के पिता, कैमरे में कैद हुआ!
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
keralam
केरलम में जीत के 6 दिन बाद भी CM पर सस्पेंस! दोहरा न दे असम-पुडुचेरी वाली गलती?
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
Maharashtra
पानी की किल्लत ने ली बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में TMC कार्यकर्ता पर कहर बनकर टूटे दबंग, घर में घुसकर पीटा
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Assembly Election 2026
2500 भत्ता और फ्री गोल्ड: विजय का अग्निपरीक्षा वाला कार्यकाल, कर्ज में डूबा है राज्य
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद
Thalapathy vijay CM Oath Live
Thalapathy Vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में हुआ 'विजय राज' का आगाज, थलापति ने ली सीएम पद की शपथ, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज मौजूद
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
India Africa News
चीन के खिलाफ भारत की खामोश लामबंदी! दिल्ली में जुटने जा रहे 40 से ज्यादा शासनाध्यक्ष
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ
Tamil Nadu News In Hindi
आखिरकार सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही गए थलापति जोसेफ विजय; आज लेंगे CM पद की शपथ