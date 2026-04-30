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Bada Mangalwar 2026: पहला बड़ा मंगल कब पड़ रहा? हनुमान जी बरसाएंगे कृपा

Pahla Bada Mangal kab hai: ज्येष्ठ महीने के मंगलवार हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष होते हैं. जानिए इस साल पहला बड़ा मंगल (Bada Mangal 2026) कब है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 30, 2026, 02:07 PM IST
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ज्‍येष्‍ठ मास के बड़ा मंगलवार और उनकी तारीखें.
ज्‍येष्‍ठ मास के बड़ा मंगलवार और उनकी तारीखें.

Bada Mangal 2026 Dates: ज्‍येष्‍ठ मास 2 मई 2026, शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं, जिसके सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं. धर्म शास्‍त्रों के अनुसार ज्‍येष्‍ठ मास के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप रखा था. जानिए इस साल पहला बड़ा मंगल कब है और सभी 8 बड़ा मंगलवार की तारीखें. 

लखनऊ में बड़ा मंगल 

बड़ा मंगलवार की सबसे ज्‍यादा धूम उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर लखनऊ में देखने को मिलती है. मान्‍यता है कि यहां के नवाब की बेगम में ने बजरंगबली से अपने बेटे के ठीक होने की प्रार्थना की थी. जिसके पूरे होने के बाद उन्‍होंने बड़ा मंगल पर भंडारा करवाया था. यहां हर बड़ा मंगल पर जगह-जगह भंडारे होते हैं. 

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इस बार ज्‍येष्‍ठ मास में 8 बड़ा मंगल 

हर साल ज्‍येष्‍ठ महीने में 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं लेकिन साल 2026 का ज्‍येष्‍ठ महीना विशेष है, जिसमें 8 बड़ा मंगल पड़ रहे हैं. दरअसल, इस साल ज्‍येष्‍ठ महीने में अधिकमास पड़ रहा है. जिससे ज्‍येष्‍ठ मास एक महीने की बजाय दो महीने का है, जिसमें 8 मंगलवार पड़ रहे हैं. ज्‍येष्‍ठ मास 2 मई से शुरू होगा और 29 जून 2026 को समाप्‍त होगा. जिसमें पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को पड़ेगा. 

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साल 2026 के बड़ा मंगल की लिस्‍ट 

पहला बड़ा मंगल: 5 मई 2026
दूसरा बड़ा मंगल: 12 मई 2026
तीसरा बड़ा मंगल: 19 मई 2026
चौथा बड़ा मंगल: 26 मई 2026
पांचवां बड़ा मंगल: 2 जून 2026
छठा बड़ा मंगल: 9 जून 2026
सातवां बड़ा मंगल: 16 जून 2026
आठवां बड़ा मंगल: 23 जून 2026

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

बड़ा मंगल से जुड़ी कथाएं और महत्‍व 

बड़ा मंगल को लेकर यह भी मान्‍यता है कि ज्‍येष्‍ठ मास के मंगलवार को ही पहली बार हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्रीराम से हुई थी. जिससे इन मंगलवार में हनुमान जी विशेष कृपा करते हैं. इसके लिए हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ प्रभु राम की आराधना करें, राम नाम का जाप करें.

(यह भी पढ़ें: मई में पलटेगी इन राशियों की किस्मत! शनि-गुरु करेंगे बड़ा खेल, किन लोगों को होगा नुकसान?

बड़ा मंगल के उपाय

बड़ा मंगल में हनुमान जी की कृपा पाने के लिए और सारे संकटों से बचाव के लिए ये उपाय करें. इससे मनोकामनाएं भी पूरी होंगी. 

- बड़ा मंगल पर बजरंगबली को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें. सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाएं. फिर अपने माथे पर तिलक लगाएं. 

- बड़ा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

- बड़ा मंगल पर प्‍याऊ लगवाएं. लोगों को शरबत पिलाएं. पूड़ी-सब्‍जी का भंडारा कराएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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