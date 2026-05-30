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Skand Purana: ज्येष्ठ मास के कार्य हैं बेहद पुण्यदायी, पढ़ें वृन्दारक की रोचक कथा

Jyeshtha Month Pauranik Katha: ज्येष्ठ मास में किए गए पुण्य स्नान, व्रत, पूजा और जल दान का विशेष महत्व है. इसके अलावा इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की उपासना से अनेक प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है. ज्येष्ठ के महात्मय को लेकर वृन्दारक की यह बेहद दिलचस्प है.

Written By  Acharya Vikramaditya|Last Updated: May 30, 2026, 07:32 PM IST
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Skand Purana: ज्येष्ठ मास के कार्य हैं बेहद पुण्यदायी, पढ़ें वृन्दारक की रोचक कथा

सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास को अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी माना गया है. स्कन्द पुराण के अनुसार इस मास में प्रातःकाल स्नान, भगवान विष्णु की उपासना, जलदान तथा संयमपूर्वक व्रत करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.  ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा और जलदान का इतना महान प्रभाव है कि उसके पुण्य से एक हिंसक जीव भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है. श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया यह व्रत मनुष्य को सुख, संतति और भगवान की कृपा प्रदान करता है. आइए, इस महीने के महत्व को दर्शाती पौराणिक कथा जानते हैं.

ज्येष्ठ मास की पौराणिक कथा 

प्राचीन काल में वृन्दारक नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था. वह वेद-शास्त्रों का ज्ञाता, धनवान तथा अनेक संबंधियों से युक्त था. उसकी पत्नी देवसेना अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से सम्पन्न थी. दोनों ने लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया.

समय बीतने पर वृन्दारक वृद्ध हो गया, परंतु उसे संतान प्राप्त नहीं हुई. पुत्रहीनता के कारण वह अत्यंत दुःखी रहने लगा. उसने अनेक व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए, फिर भी संतान का सुख प्राप्त न हुआ. निराश होकर वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से वन में चला गया.

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वन में उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर तपस्या आरंभ की. चौथे दिन वह दुर्बल होकर मूर्छित हो गया। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हुए और उसकी व्यथा का कारण पूछा. वृन्दारक ने अपनी पूरी कथा सुनाई.

भगवान ने उसे ज्येष्ठ मास में विशेष व्रत करने का उपदेश दिया. उन्होंने कहा कि पूरे मास प्रातःकाल स्नान करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हविष्य अन्न ग्रहण करे, त्रिविक्रम भगवान की पूजा करे, दही-भात का नैवेद्य अर्पित करे तथा वृक्षों और ब्राह्मणों के घरों में जलदान करे. ऐसा करने से उसे योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी.

वृन्दारक ने भगवान की आज्ञा का पालन किया. एक दिन नदी तट पर उसे एक अत्यंत भूखा बाघ दिखाई दिया. भयवश उसने अपने जलपात्र का जल उस पर डाल दिया. जैसे ही जल की बूंदें बाघ को स्पर्श हुईं, वह दिव्य स्वरूप धारण कर बोला कि वह पूर्व जन्म में एक हिंसक बहेलिया था और अपने पापों के कारण बाघ योनि में जन्मा था. उसने ब्राह्मण से अपने व्रत का पुण्य दान करने की प्रार्थना की.

दयालु वृन्दारक ने अपने मास-व्रत का संचित पुण्य उसे अर्पित कर दिया. उस पुण्य के प्रभाव से वह तुरंत स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ. इसके बाद वृन्दारक ने पुनः श्रद्धापूर्वक ज्येष्ठ मास का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे एक तेजस्वी, वैष्णव और भगवान विष्णु का भक्त पुत्र प्राप्त हुआ.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

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